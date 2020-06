‘No estamos saliendo’, dice Alia Shawkat sobre Brad Pitt

Desde su divorcio con Angelina Jolie, a Brad Pitt se le ha buscado todo el tiempo una pareja. Muy simpáticamente, durante la temporada de premios, dejó claro que no llevaba a su mamá porque seguramente saldrían rumores de que se trataba de su novia. Pero entre todos los casos de romance que se le han inventado en los últimos años, el que más ha durado sin duda es el que lo une a Alia Shwkat. Esto no sorprende al saber que los actores han sido capturados juntos en todo tipo de eventos. Su primera aparición en una galería de arte se vio seguida por varias apariciones juntos. Pero, para acabar con las especulaciones, la actriz ha aclarado su verdadera relación.

Aunque desde que comenzaron los rumores, tanto Brad como Alia se habían mantenido ajenos a las especulaciones, la actriz ha decidido poner punto final a lo que se dice sobre ellos. “No estamos saliendo. Solo somos amigos”, dijo la actriz a Vulture, “Todos mis amigos estaban como, ‘¿qué está pasando?’ y me mandaban fotos. Simplemente me sentí abrumada. Es esa sensación de estar desnuda en la escuela, como, ‘Oh mi Dios, todos están viéndome’”. Alia comenzó a actuar desde que tenía 9 años, por lo que está acostumbrada a la prensa, pero confiesa que nunca había recibido el tipo de atención que le trajo su amistad con Pitt, “He salido en la prensa, pero nada como esto”.

La primera vez que se les vio juntos fue en noviembre pasado durante una exhibición de arte. Poco después, acudieron juntos al show del comediante Mike Birbiglia. También estuvieron en un concierto de Thundercat y hasta al show de Kanye West, Nebuchadnezzar, fueron juntos.

El soltero de oro

Desde que comenzó su carrera, Brad Pitt se convirtió en el galán de Hollywood. Amores con actrices como Gwyneth Paltrow y Juliette Lewis, acapararon los titulares en su momento, pero después se convertiría en parte de la pareja del momento. Jennifer Aniston y Brad Pitt comenzaron su relación en 1998 y solo un año después, anunciarían su compromiso sobre el escenario de un concierto de Sting. El 29 de julio del 2000, frente a 200 personas en su residencia de Malibú, contraerían matrimonio convirtiéndose en el sueño de amor de Hollywood. Alfombras rojas, apariciones de Brad en Friends y distintas declaraciones, reflejaban una relación perfecta.

Pero como suele ser en estas historias, los giros del destino no tardarían en llegar. En 2003 se da la primera pista de Jennifer cuando durante una entrevista al escuchar que Brad era llamado el amor de su vida, su respuesta no fue necesariamente la esperada, pues explicaba que siempre se preguntaría si en verdad lo era. A pesar de esto, en el 2004 con el final de Friends, la actriz aseguraba que era momento de comenzar una familia.

Ese sería el mismo año en el que el camino de Brad se cruzaría con el de Angelina Jolie en el set de Mr. and Mrs. Smith, el lugar que lo cambiaría todo. En enero del 2005, a través de un comunicado oficial, Brad y Jennifer anunciaban su separación, haciendo énfasis en que esta decisión no estaba involucrada con los rumores de los tabloides. El divorcio se finalizaría en octubre. Ese mismo año, Brad y Angelina protagonizarían su primer reportaje juntos para W, después de unas vacaciones en Kenia.

En enero del 2006, la nueva pareja anunciaba que estaba esperando su primer bebé, a la vez que Brad adoptaba a los hijos de Angelina y se les ponía también su apellido. Un año después, juntos adoptarían a Pax y en febrero del 2008, Angelina se volvería a embarazar, esta vez de mellizos. El compromiso entre ellos no se haría público sino hasta el 2012 y la boda llegaría en el 2014. Desgraciadamente, lo que parecía -una vez más- el matrimonio perfecto, volvería a llegar a su fin en 2016.

Desde entonces, los posibles amores de Brad no se han detenido, mientras que él no confirma ninguna relación.

