Siguiendo los pasos de sus hermanas, Renny Fuentes deja boquiabiertos a todos con su talento en la tabla

Nadie se divierte más que las hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes, sobre todo las mayores. Jackita, Caro y Renny han seguido entusiastamente los pasos de su papá al practicar diversos deportes y pasatiempos, por lo que no es para nada extraño verlas esquiar, paseando en bici o practicando algún deporte acuático. “Lo que pasa es que quiere hacer a sus hijas sin miedo y aventadas, valientes y fuertes…”, contó hace unas semanas la conductora en entrevista con Mujer In Time y aseguró que apoya totalmente esa iniciativa. “Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, me encantan las mujeres fuertes, valientes, o sea, yo soy pro de eso y estoy tranquila", comentó. Hace unas semanas el piloto presumió orgulloso cómo sus dos nenas más grandes conquistaron el mar practicando foil surfing. Animadas por su papá, quien ha sido siempre el instructor más cariñoso y protector, estas lindas e intrépidas niñas mostraron sus habilidades en la tabla. Ahora ha sido el turno de Renata, quien a sus tres años es igual de valiente que sus hermanas mayores. Y aunque en ocasiones anteriores esta pequeña prefirió tomar una siesta mientras Jackita y Caro surfeaban, esta vez quiso montar las olas y vaya que lo hizo bien, pues mostró mucha seguridad, como si fuera una experta; haz click abajo para verla.

