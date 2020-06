¿De qué se trata el libro de la sobrina de Trump que el mandatario quiere bloquear a toda costa?

Apenas hace un par de semanas se daba a conocer un libro enfocado en el papel de Melania Trump, quien según se describe, sería más influyente de lo que se pensaba; cuando Donald Trump ha sido golpeado por dos libros en su contra. El primero, escrito por el Consejero de Seguridad Nacional John Bolton, ha sido bloqueado por todos los medios, pero se ha fallado en el intento y parece que verá la luz muy pronto. Pero, el segundo, es uno que podría hacer verdadero daño a la campaña del mandatario -que ya ha enfrentado todo tipo de dificultades-, quien busca un segundo período en el poder. Se trata de un retrato familiar escrito por nada más y nada menos que Mary Trump, la sobrina del presidente estadounidense.

Se trata de Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: Cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo), que según su descripción es un “revelador y autoritario retrato de Donald J. Trump y la familia tóxica que lo hizo”, se estrenaría el próximo 28 de julio, si todo sale de acuerdo a lo planeado. ¿Por qué estaría en duda la fecha de lanzamiento? Porque Robert Trump, hermano del mandatario, había levantado una denuncia contra Mary y su editorial Simon & Shuster -que cabe mencionar, es también la encargada de publicar el libro de John Bolton-, para restringir la publicación. En las últimas horas, la Corte de Queens ha negado esta petición y el libro se podrá publicar sin restricción alguna.

Según la denuncia de Robert, de acuerdo a los documentos que pudo conseguir The New York Times, Mary está rompiendo el acuerdo de confidencialidad que la familia firmó en el 2001. En aquel entonces se habían comprometido a nunca revelar la batalla que tuvieron por la herencia del patriarca de la familia, Fred Trump, quien murió en 1999. El abogado de Mary ha denunciado que esto es un caso de censura y que lo que en el libro se revela es de interés público.

El enfrentamiento

Al parecer, la batalla en la familia viene de tiempo atrás, pues el padre de Mary falleció en 1981, lo que Donald y Robert habrían aprovechado para que el dinero del patriarca fuera repartido en su mayoría en sus hijos con vida y sin dar la partida correspondiente a sus sobrinos. El problema se complicó cuando los hermanos Trump decidieron quitar el seguro médico del sobrino de Mary, quien tiene parálisis cerebral y distintas afecciones de salud. De acuerdo con la denuncia levantada por Robert, después de la demanda, Mary recibió una ‘significativa suma’ para firmar el acuerdo de confidencialidad y la única forma en la que podría escribir un libro es con el consentimiento de Donald, Maryanne o Robert, quienes en este caso no lo han dado.

Robert Trump ha declarado a Time: “Su intento de hacer un retrato sensacionalista e incorrecto de nuestra relación familiar después de todos estos años por su propia ganancia financiera es tanto una burla como una injusticia a la memoria de nuestro fallecido hermano Fred y nuestros queridos padres. Yo y el resto de mi familia estamos tan orgullosos de mi maravilloso hermano, el presidente, y sentimos que las acciones de Mary son verdaderamente, una desgracia”.

Pero, ¿qué dice el libro que ha levantado tantas alarmas? Según el resumen del libro de Mary, en él describe: “una pesadilla de traumas, relaciones destructivas y una trágica combinación de abandono y abuso”. Aunque mucho se ha dicho de la publicación, se cree que confirmará que Mary fue una de las testigos de la investigación que en el 2018 el New York Times publicó sobre las finanzas de la familia, en la que, supuestamente, ella habría entregado documentos confidenciales.

