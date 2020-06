El especial regalo que África Zavala le dio a León Peraza, a punto de convertirse en papás

Los días cada vez son menos para la llegada del bebé de África Zavala y León Peraza, por lo que ellos están muy emocionados. La semana pasada la actriz impactó con un posado en el que presumió su baby bump en todo su esplendor, dejando ver que se encuentra ya en la recta final de su embarazo. En esta importante etapa de su vida, la estrella de telenovelas ha contado en todo momento con su pareja, quien no deja de expresarle su amor en redes sociales e incluso se ha convertido en su fotógrafo favorito al inmortalizar su dulce espera. Pero ahora ha sido ella quien ha tenido un lindo detalle hacia su guapo novio, con el cual ha hecho un guiño a próxima paternidad y también a unas sus grandes pasiones: el surf.

Unos días después de los festejos del Día del Padre, León presumió en su cuenta de Instagram el especial regalo que le dio África, aunque no precisó si se trató de un detalle por dicha ocasión o si fue un obsequio espontáneo. A través de un breve video en sus Stories, el actor mostró el momento en que lo desenvolvió lentamente, mientras sonaba de fondo el tema One Love de Bob Marley. Finalmente, el galán venezolano pudo descubrir lo que le preparó su amada: un pequeño pañalero blanco con la leyenda ‘Born to go surfing with my daddy’ (Nacido para ir a surfear con mi papi). Al futuro papá le encantó la sorpresa y no pudo más que agradecerle a su novia. “¡Esto es maravilloso! Gracias, amor de mi vida”, escribió sobre el clip, en el cual mostró la prenda extendida para que se visualizara el simpático estampado.

Si bien muchos identifican a León por su carrera en la pantalla, incluido su papel como Andrés García en Luis Miguel, la serie, lo cierto es que además de amar la actuación es un apasionado del surf. En sus redes sociales ha compartido algunas fotos y videos que dan cuenta de que es un amante de las olas. Incluso hace un par de meses compartió un breve clip de la sesión fotográfica de un bebé con el tema del surf. “No puedo esperar para hacer esto”, escribió en el post, el cual confundió un poco a sus seguidores pues hubo quien pensó que se trataba de su bebé, por lo que tuvo que hacer la aclaración. “Este no es mi hijo, es un video que bajé de otro lado porque me gustó. Igual gracias por sus felicitaciones y buenos deseos”, señaló.

Listos para la paternidad

Además de emocionada por recibir al nuevo miembro de la familia, África ha estado un poco reflexiva en esta dulce espera. “Ahora sé que alguien depende mí. Me cambió el mundo completamente, pues ya se piensa en alguien más”, dijo en entrevista a principios del mes pasado en entrevista con el diario Excélsior. A su vez, la actriz habló sobre los cambios físicos que ha experimentado en esta etapa. “Estoy a la mitad del embarazo. Los tres primeros meses fueron difíciles, con cansancio, pero ahora de repente solo me da dolor de ciática, pero sigo haciendo ejercicio”, contó entonces.

Y no sólo la futura mamá ha tenido las emociones a flor de piel, sino también su novio. Así lo reveló la actriz al narrar cómo fue conocer a su bebé durante su primer ultrasonido. “Me moría, lloré muchísimo. Es una sensación y una cosa indescriptible. Fui con León y los dos lloramos”, contó en marzo en entrevista con TVyNovelas. A su vez, África admitió sentirse muy afortunada por tener el apoyo incondicional de su pareja: “Soy muy afortunada de tener a una persona así a mi lado, que siempre me cuida y está el pendiente”, comentó entonces.

