Ha fallecido el papá de Lupita Jones La noticia fue confirmada a través de una esquela compartida por la ex Miss Universo y actriz a través de sus redes sociales

Si algo distingue a Lupita Jones, es la transparencia con la que suele dirigirse a la prensa al tratar asuntos de su vida personal. Sin embargo, esta vez la ex Miss Universo se ha refugiado en su silencio, para enfrentar una de las partidas más dolorosas, la de su padre, el señor Rolando Jones Islas, quien falleció el pasado 21 de junio a la edad de 87 años. Ella misma ha confirmado la noticia, dando réplica al sinfín de condolencias que sus más cercanos le han enviado a través de sus redes sociales, así como con la publicación de una esquela a nombre de su familia, en la que se dan detalles de los servicios funerarios. Lo cierto es que detrás del éxito de Lupita está el incondicional apoyo que le brindó su progenitor, a quien en varias ocasiones dedicó bellos mensajes, que hoy han sido recordados por sus seguidores a propósito de su deceso.

“Don Rolando Jones Islas, falleció en Mexicali, Baja California, el 21 de junio de 2020. Su esposa Lolys, sus hijos Gabriel, Rolando, Luis, Lupita y Jorge, nietos y bisnietos, rogamos una oración por el eterno descanso de su alma…”, se puede leer en las primeras líneas de la esquela dada a conocer por la también empresaria en sus cuentas personales, y en la que además se especifica que los servicios de velación fueron programados para la noche del 22 de junio, mientras que se realizó una misa de cuerpo presente al siguiente día, esto en el Lienzo Charro de la ciudad de Mexicali.

A lo largo de su vida, don Rolando Jones se distinguió por ser pilar fundamental de la charrería en México, una profesión que desempeñó con total pasión, y la cual se vio reflejada en sus constantes éxitos, algo que sin duda ha llenado de total orgullo a Lupita, quien lo ha expresado anteriormente. “Mi papá ha sido pilar de la charrería en Baja California, de lo cual me siento muy orgullosa; amo nuestras tradiciones y lo auténticamente mexicano”, escribió por allá de 2017 en su cuenta de Instagram, al compartir una imagen en la que aparece acompañando a su familia en un baile ofrecido por la Asociación de Charros de Mexicali.

Fiel compañero y cómplice de sus triunfos

Sin duda, para Lupita no hay momento más conmovedor que el del instante en que fue coronada Miss Universo, exactamente en mayo de 1991 en una ceremonia realizada en Las Vegas, Nevada. Ese día, la también actriz y escritora estuvo acompañada por sus padres, y es precisamente la reacción de don Rolando la que recuerda con mucho cariño. “Yo pisaba ese escenario y procuraba nutrirme de toda esa energía, y era muy chistoso porque cada que salía al escenario, volteaba a ver a mis papás y mi papá no dejó de llorar en todo el evento… yo volteaba y lo buscaba y lo veía llorar y me sacaba de balance…”, recordó con el sentimiento a flor de piel durante una entrevista concedida a Suelta la Sopa en el año 2017.

Entre las condolencias que la familia ha recibido, también está la de la Federación Mexicana de Charrería, así como la de la organización Mexicana Universal, sin que hasta el momento, Lupita haya hecho algún pronunciamiento sobre la partida de su padre. Sin embargo, llama la atención un mensaje que publicó apenas hace unos días en su cuenta de Instagram, en el que expuso una reflexión con la que dio muestra de su distinguible fortaleza. “Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”, aseguró.

