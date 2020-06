True Thompson reaparece en una sesión de risas con su mamá

Desde que se convirtió en madre, Khloé Kardashian ha usado sus redes sociales para compartir algunos momentos junto a su pequeña True, entre ellos sus adorables sesiones de juego. Acostumbrados a ello, los fans de celeb ya extrañaban a la pequeña, pues desde hace varios días sus mamá no publicaba nada de ella. El último post con fotos de True fue la semana pasada, aunque se trató de una serie de postales tomadas durante la fiesta de Scott Disick a finales de mayo. Pero la espera ha terminado, pues por fin Koko ha compartido nuevos videos de su nena y como era de esperarse han sido de lo más encantadores. Khloé mostró en sus Instagram Stories a su amada Tutu jugando feliz con su colección de My Little Pony, un momento en el que ella misma no pudo evitar reír al ver la reacción de la niña al escuchar relinchar a su simpático Pinkie Pie. La pequeña utilizó el carrito de helados que le regaló su papá, Tristan Thompson, en su pasado cumpleaños para colocar todos sus muñecos para luego derribarlos traviesamente. De lo más divertida, Khloé grabó cada detalle del juego de su hija para compartirlo con sus fans; haz click abajo para verla.

Loading the player...