En exclusiva, las imágenes de Eiza González y Timothée Chalamet

Sin que nadie lo sospechara, Eiza González y Timothée Chalamet han sorprendido al ser captados juntos durante una escapada a Cabo. Pero si la amistad, que nadie conocía ya llamaba la atención, la situación en la que se les encontró lo hizo más. Jóvenes y muy exitosos, no es de extrañarse que se les haya visto en una actitud romántica mientras compartían con otros amigos que los acompañaron durante este viaje. Aprovechando que en algunas zonas se han reducido las medidas de aislamiento, las estrellas de Hollywood viajaron al destino vacacional para aprovechar unos días de sol, arena y mar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Eiza González, de bikini a su versión más relajada desde su cuarentena

Eiza González y la divertida amistad que hizo en el último lugar que te imaginarías

Poco se sabe de esta relación que, al parecer, apenas comienza, pero se sabe que Eiza vive en Los Ángeles, mientras Timothée reside en Nueva York. El punto de encuentro ha sido la playa mexicana en la que se les ha visto muy acaramelados. Guapísima, como siempre, Eiza ha aparecido en un pequeño bikini que dejaba ver algunos de sus tatuajes menos conocidos, mientras que Timothée se alejó de sus conocidos looks siempre a la vanguardia, para llevar unas bermudas de basketball beige, que después se quitó para quedar en unos sencillos calzoncillos azules. Las cosas parecían ser bastante amistosas, hasta que el galán de la pantalla grande se animó a tomar su guitarra.

Al parecer, la serenata que dio a Eiza surtió efecto, pues fue precisamente este detalle el que provocó un coqueto beso que ha sido el que tanto ha dado de qué hablar en esta secuencia de imágenes que traemos para ti en exclusiva. Entre sonrisas y flirteos, Eiza y Timothée se mostraron cómplices y cercanos, a pesar de estar rodeados de algunos amigos más. Por supuesto, estas imágenes se viralizaron por las redes sociales, gracias a los miles de seguidores que ambos tienen en estas plataformas.

VER GALERÍA

No se sabe cómo se ha dado el flechazo entre Eiza y Timothée, pues a diferencia del último romance del actor, esta vez no se han conocido en un set de grabación, ya que no han tenido ningún proyecto en común. Eiza está por estrenar Godzilla vs. King Kong y Cut Throat City, y tiene en post-producción la cinta I Care A Lot; mientras que después de su participación en Mujercitas, Timothée tiene Dune en postproducción y se ha anunciado ya la segunda parte de su exitosa Call Me By Your Name.

Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp, ¿han roto su relación?

El corazón de Eiza y Timothée

Timothée, de 24 años, terminó hace dos meses la relación que mantenía con Lily-Rose Depp, aunque no se les veía juntos desde octubre pasado. Por su parte, Eiza había sido relacionada antes de que comenzara la cuarentena con el jugador de futbol americano, Julian Edelman, luego de que se le viera saliendo de un restaurante con él en San Valentín. Solo unas semanas antes, se especulaba de su cercanía con el actor Jeremy Renner, con quien estuvo durante el pasado Super Bowl, aunque como siempre, ella se mantuvo discreta sin ningún tipo de confirmación sobre estos romances. El que sí fue un amor al que hizo referencia, fue el que tuvo por algunos meses con Luke Bracey, con quien se le vio en varios eventos el año pasado.

Ésta no es la primera vez en la que se ve a Eiza disfrutando de una playa mexicana con un codiciado galán. Hace un tiempo, se le vio disfrutando al máximo de la Riviera Maya con Josh Duhamel, con quien ya había aparecido en varias citas en Los Ángeles. Aunque la pareja se veía muy enamorada, la fugaz relación llegó a su fin después de ese viaje por nuestro país.

VER GALERÍA