La poderosa razón por la que José Eduardo dejó de vivir con Eugenio Derbez

Los secretos de la familia Derbez siguen saliendo a la luz y lo mejor de todo es que ha sido en voz de sus propios integrantes. Ahora fue el turno de Eugenio Derbez, el patriarca del clan, quien fue el protagonista del más reciente video del canal de Yotube de su hijo Vadhir, en donde habló de varios temas -como su vida antes de ser famoso-, mientras hacía el super en compañía de su retoño. Sin embargo, hubo una anécdota en específico que llamó la atención de los seguidores de esta dinastía, pues el comediante contó detalles de la vez en que su otro hijo, José Eduardo Derbez, se mudó con él por algunos meses y de la poderosa razón que tuvo para regresar a la casa de su mamá, la actriz Victoria Ruffo.

“Un día se fue a vivir conmigo. Me dijo: ‘Pa, me peleé con mi mamá y me voy a ir a vivir contigo’. Y yo: ‘¡What!’ (¡Qué!). O sea, porque no podía creer que se hubiera peleado con su mamá”, contó el actor, reconociendo que José Eduardo siempre ha tenido una relación muy estrecha con Victoria, por lo que le sorprendió saber que su hijo hubiera decidido salirse de su casa por una pelea.

Derbez relató que, en aquella ocasión, José Eduardo no llegó solo a casa, lo hizo en compañía de sus mascotas que eran: un perro dóberman, un gato y una serpiente. Luego de contar que los animalitos prácticamente deshicieron sus muebles y parte de su casa, el joven Derbez comenzó a negociar parte de los privilegios que tenía en casa de su mamá. “Luego ya de que sus animales deshicieron mi casa, un día me dijo: ‘Papá, y qué onda con el coche, porque allá mi mamá de daba un coche’, y yo nunca le seguí el juego de ‘a ver tú que me das’… me la aplicó”, señaló el actor. “Le dije: ‘te rento un coche, pero el más barato que exista’… pero está bueno para que te transporte”, contó Derbez, señalando que su hijo no estaba del todo convencido.

“En eso le habló la mamá y ledijo: ‘Si te vienes conmigo y dejas a tu papá, te voy a dar un coche’, era una camioneta así superultramega acá”, comentó. Fue entones que José Eduardo comenzó la negociación con su papá. “Mi mamá dice que si me regreso con ella me da una camioneta, tú qué me das’”, contó Eugenio sobre lo que su hijo le pidió, a lo que obviamente él se opuso, manteniendo su oferta de darle un auto rentado. “Y qué creen… que sí se fue. Dejó de vivir conmigo porque le ofrecieron una camioneta”, recordó el comediante entre risas.

¿Le dieron la camioneta?

Obviamente Vadhir quiso saber más y cuestionó a su papá acerca de si Victoria Ruffo cumplió su promesa a hermano, a lo que el actor contestó: “Resulta que le dieron su camioneta, su camioneta del año, muy acá y dejó de vivir conmigo y se regresó con mamá”, reveló actor, recordando aquel momento con mucha simpatía. Tras escuchar con atención el relato de su papá, Vadhir aprovechó para jugarle una broma a Eugenio, comenzando su propia negociación, ahora que el guapo artista se encuentra pasando unos días en casa de su papá. “Ahorita yo estoy quedándome en su casa y… de hecho tu camioneta está muy bonita, papá”, dijo le joven cantante. “Si no (me la das) te me voy. Ya te pasó con un hijo, no se si quieres que se repita la historia”, agregó, provocando las carcajadas de su papá.

