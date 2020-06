Tras su fallecimiento Las especulaciones sobre la herencia del ex de Liz Hurley Steve Bing tenía dos hijos, a quienes su padre intentó quitar su fideicomiso el año pasado

Ante el trágico fallecimiento del productor Steve Bing ha surgido un nuevo cuestionamiento, sobre la posible distribución de su herencia. Y es que el millonario vivió circunstancias particulares en los últimos años, incluso luchando contra su padre en los últimos meses cuando el Dr. Peter Bing quiso quitar a sus dos nietos su fideicomiso. Steve era padre de dos chicos, el hijo de la actriz Liz Hurley y la hija de la tenista Lisa Bonder, pero su relación con ellos no era cercana. Tras el nacimiento de los dos chicos, se realizaron pruebas de ADN para comprobar la paternidad de Bing, pero, aunque ambas fueron positivas, no tuvo relación con ellos durante su vida.

El año pasado, Bing acaparó los titulares, cuando su padre intentó quitar tanto a Damian como a Kira del fideicomiso que había establecido para sus herederos. Según documentos conseguidos por el Dailymail, su argumento era que el no los consideraba sus nietos. En un caso sin precedentes, Steve se unió con Liz Hurley para combatir al padre, logrando que la petición fuera rechazada por la corte, permitiendo que los dos chicos pudieran mantener su derecho al fondo, que según reportes podría ser de 480 millones de dólares.

La situación entre Liz y Bing tampoco ha sido sencilla, pero en su mensaje de despedida, la actriz confirmó que tras el cumpleaños 18 de su hijo habían estado en contacto. Ella había rechazado su dinero desde el nacimiento del chico en el 2002 cuando él ofreció poner un fideicomiso a su nombre, pero no se sabe si con el paso de los años el productor lo haya considerado dentro de su testamento. Aunque esto no fuera así, según la ley de California, donde Bing falleció, en caso de no existir un testamento, los hijos tienen derecho a recibir los bienes.

Ante lo sucedido en los últimos días, Lisa Bonder ha declarado que ha estado en contacto con la actriz para apoyar a sus hijos en estos momentos difíciles. “Hablé con Elizabeth anoche y vamos a tratar esta tragedia por los dos hijos de Steve y tratar de protegerlos de cualquier forma posible, vamos a hacer todo en nuestro poder para asegurarnos de que tengan apoyo”, declaro la tenista a The Sun, “Es un momento difícil para ellos. Liz y yo estamos unidas en esto. Nunca es fácil para un hijo perder a su padre de una forma tan trágica”.

¿A cuánto asciende su fortuna?

Lo que nadie tiene claro es a cuánto asciende la fortuna del, alguna vez, multimillonario. En 1983, Steve heredó de su abuelo una fortuna de 600 millones de dólares, pero no se sabe cuánto quedaba de esto al momento de su muerte. En 2011 se calculaba que la fortuna simplemente había aumentado, pero en los últimos años, distintos medios reportaban que malas inversiones habían acabado con el dinero.

Además de la fortuna desconocida de Steve, su padre cuenta con su propia riqueza, la cual desencadenó la querella legal el año pasado. Tras 17 años sin enfrentarse por este tema, Liz y Steve se unieron para combatir al Dr. Peter Bing, que buscaba quitar a Damian y Kira del fideicomiso que había establecido para sus futuros nietos desde 1980. En su denuncia declaró: “Nunca he conocido a Damian o Kira y ninguno de los dos fue criado por Stephen como parte de su familia. Sé que ninguno de ellos ha vivido con Stephen mientras eran menores como miembros de su hogar. Hasta donde sé, Stephen nunca conoció a Damian y Stephen solo conoció a Kira una vez que se volvió un adulto. Sin importar, cuándo o si Stephan haya conocido o tenido una relación con Damian y Kira cuando eran chicos, como ninguno de los dos fue criado por él en sus años formativos, no los considero mis nietos. Incluso si Stephen desarrollara una relación con Damian ahora, no lo consideraría mi nieto por es casi un adulto”.

En aquel momento, Steve apuntó a que su hermana había, supuestamente, confabulado con su padre para que solo sus hijos recibieran el dinero en cuestión. Fue en aquella batalla legal, que los documentos apuntaron a que a lo largo de su vida, Steve sí había colaborado financieramente en la crianza de su hijo con Hurley. Ante esto, la Corte decidió fallar en favor de Liz y Steve, determinando que tanto Damian como Kira tenían derecho a los fondos que su abuelo había establecido previo a su nacimiento.

