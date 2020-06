La novia de Adrián Uribe comparte el ultrasonido de su bebé

Cada vez más cerca del gran día, Adrián Uribe y su novia Thuany Martins disfrutan plenamente de la dulce espera con la que habrán de convertirse en padres de una niña. Si bien en un principio se supuso que Omar Chaparro había revelado el sexo del bebé de su colega antes de tiempo, lo cierto es que fue hasta después cuando la pareja supo con certeza que se trataba de una niña. Ahora, unos días después de que publicara una tierna foto mostrando su pancita de embarazo a las 21 semanas, la modelo brasileña ha compartido el primer ultrasonido, a lo que el actor y comediante no ha podido permanecer indiferente.

No hicieron falta las palabras, pues la expresión de Thuany habló por sí misma en el post en el que compartió las primeras imágenes de su bebé. La modelo posó frente a la cámara sosteniendo delicadamente la ecografía, la cual permitió ver con claridad a su nena, desde su cabeza hasta sus pequeñas manitas. Si bien en su publicación la novia de Adrián prefirió ceder el primer plano al ultrasonido, eso no impidió que fuera evidente su gran sonrisa al conocer a su hija. Con un rostro completamente al natural, Martins lució guapísima como siempre y en esta ocasión se dejó ver usando una camisa abierta mostrando su baby bump en todo su esplendor.

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar e inmediatamente el post se llenó de likes, felicitaciones y buenos deseos para la mamá y su nena en camino. Pero entre los comentarios el que destacó fue el de Adrián, quien no pudo dejar pasar la oportunidad de expresar su amor a su novia. “Alguna vez te dije que ibas a ser la mamá de mi hija ¡y mira! ¡Te amo!”, comentó el actor en la publicación de su amada agregando además emojis de carita enamorada y corazones. Thuany no tardó en responderle a su pareja y lo hizo también de forma muy cariñosa. “Sí me dijiste mi amor ¡y mira! Somos afortunadas en tenerte en nuestras vidas, ¡te amamos mucho”, escribió la modelo.

No paran los festejos

El pasado fin de semana Adrián celebró su primer Día del Padre como papá de dos, pues aunque aún faltan algunos meses para la llegada de su nena Thuany quiso aprovechar la ocasión para felicitarlo. “Desde la pancita, nuestra princesa y yo te deseamos un ¡feliz Día del Padre! Te amamos”, escribió la modelo al compartir une linda postal que muestra al comediante besando su beby bump con el mar como telón de fondo. “Festejando ahora por partida doble. Padre de Gael de 17 años y ahora nuevo papá de una nena que viene en camino”, confesó el actor hace un par de días en entrevista para Despierta América. “Y qué te puedo decir, que estamos muy contentos y felices… No cabe duda de que dios es bueno, yo le dije: ‘Mándame la mujer que sea la mujer de mi vida’ y me mandó dos, ahora viene una en camino”, agregó.

Hace poco más de una semana, Thuany celebró su cumpleaños, el primero como futura mamá y como era de esperarse, Adrián la consintió en su día. “¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños mi amor, te amo!”, escribió el actor en su Instagram al compartir una foto en la que se le ve besando tiernamente a la modelo en la mejilla, mientras los dos posan frente a un apetecible pastel cumpleañero. “¡Y una vez más me sorprendiste! Te amo y gracias por cada detalle”, comentó ella al compartir el post de su novio en su propia cuenta.

