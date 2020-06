Megan Fox aclara la polémica en la que se ha visto envuelta

Los últimos meses han sido bastante agitados con distintas situaciones provocando un ambiente de hartazgo e impulsando a la gente a poner acción para poner punto final a algunas situaciones. En Estados Unidos la búsqueda para acabar de raíz con el racismo ha acaparado los titulares, mientras otras situaciones van cobrando atención de a poco. Desde hace un tiempo ya, el movimiento #MeToo ha llamado la atención a la situación de las mujeres y en específico, las actrices de Hollywood han contado sus difíciles experiencias en un mundo en el que los abusos no eran cosa extraña. Ante esto, en las últimas semanas, las redes sociales se han visto inundadas con videos en los que Megan Fox contaba sus experiencias realizando castings, incluso cuando era una jovencita de 15 años. La reacción se ha vuelto viral, lo que ha hecho que la actriz tome sus redes y aclare la situación. Pues su bien, agradece el apoyo, aclara que las cosas no fueron como se piensa.

“Sé que ha surgido la discusión en línea sobre algunas de mis experiencias en Hollywood y el subsecuente mal manejo de información por los medios y la sociedad en general. Aunque agradezco enormemente la ola de apoyo, siento la necesidad de aclarar algunos de los detalles que se han perdido al recontar los eventos que pone una sombra siniestra que en realidad, en mi opinión, no corresponde. Por lo menos no a donde se le ha reflejado”, comienza el texto que publicó en su cuenta de Instagram. Megan continúa aclarando que no era menor de edad cuando realizó la audición para Transformers y que, aunque sí tuvo que fingir que trabajaba en el coche del productor, lo hizo frente a todo un equipo y nunca se le pidió lavarlo, como se dice en un video viral que cuenta con millones de visualizaciones en Tik Tok.

“Espero que cualquier opinión sea formada sobre estos episodios, por lo menos, esté basada en los hechos de estos eventos”, continúa. “Por favor, escúchenme cuando les agradezco por su apoyo. Pero estas instancias específicas fueron inconsecuentes en un largo y arduo camino en el que tuve que enfrentar algunas verdaderamente horrorosas experiencias en una industria despiadadamente misógina”, explica antes de decir, “Hay muchos nombres que merecen volverse virales en la cultura de cancelación ahora, pero están seguramente guardados en los fragmentados recovecos de mi corazón”.

“Pero cuando se trata de mis experiencias directas con Michael y Steve, en ese caso, nunca fui atacada o acosada en lo que se sintiera como una forma sexual”, deja claro para finalizar el texto refiriéndose a los productores Michael Bay y Steven Spielberg. Para finalizar escribe: “Estoy agradecida con todos ustedes que son suficientemente valientes para alzar la voz y estoy agradecida con todos ustedes que han decidido apoyar, alentar y traer confort a aquellos que han sido lastimados por algún violento y tóxico paradigma social”.

Una nueva vida

A la par de que en las redes sociales se hablaba de los episodios a los que Megan hace referencia en este escrito, en su vida personal, la actriz ha decidido escribir un nuevo capítulo. Después de muchas especulaciones, el padre de sus hijos, Brian Austin Green, ha confirmado que se han separado. Al parecer, la pareja ha decidido tomar caminos separados y todo apunta a que Megan podría estar dándose una nueva oportunidad en el corazón con el cantante Machine Gun Kelly.

