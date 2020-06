El hijo de Elizabeth Hurley rompe el silencio tras el fallecimiento de su padre

Damian Hurley, el único hijo de Elizabeth Hurley, ha roto el silencio luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de su padre, el productor de Hollywood Steve Bing, ocurrida la tarde del pasado lunes 22 de junio. El joven de 18 años acudió a sus redes sociales, tal y como lo hizo previamente su madre, para enviar un mensaje de agradecimiento por las muestras de cariño recibidas luego de la muerte de su padre, hablando también de cómo se encuentra en estos difíciles momentos.

Fue a través de su perfil de Instagram donde Damian expresó su sentir al respecto, publicando una fotografía de un atardecer en tonalidades ámbar, junto a la que escribió: “Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que se han acercado después de las devastadoras noticias. Estoy tratando de responder a tantos de ustedes como pueda, pero sepan que siempre recordaré su amabilidad. Este es un momento muy extraño y confuso y estoy inmensamente agradecido de estar rodeado de mi fenomenal familia y amigos”, compartió el joven.

Damian Hurley es fruto de la relación que Elizabeth mantuvo con Steve Bing en el año 2000, la cual llegó a su fin apenas un año después y antes de que la actriz supiera que se encontraba embarazada de su primer y único hijo. En aquel entonces, Bing se negó a reconocer a Damian, sin embargo, una prueba de ADN confirmaría su paternidad. Ese mismo año, el productor descubrió que había tenido otra hija con la tenista Lisa Bonder. Ahora, se cree que los dos jovencitos podrían convertirse en los herederos de Bing, que tiene una fortuna estimada en más de 500 millones de dólares.

De acuerdo con TMZ, medio que dio a conocer la noticia, la muerte de Steve Bing se dio luego de que el productor se precipitara del piso 27 de un lujoso edificio de departamentos ubicado en el distrito Century City, en Los Ángeles, California. El mismo medio indicó que Steve sufría de depresión de tiempo atrás y que pudo agudizarse luego de que se impusieran las medidas de confinamiento debido a la pandemia por el coronavirus, por lo que su muerte fue producto de un aparente suicidio.

'Nuestro tiempo juntos fue muy feliz'

A pesar de que en un principio Elizabeth y Steve tuvieron algunos roces luego de terminar su relación en 2001, con el paso del tiempo las cosas mejoraron entre ellos, formando una relación cordial, basada en lazo que siempre los mantendrá unidos: su hijo Damian. La actriz también expresó su pesar por el repentino fallecimiento del productor y a través de sus redes sociales compartió un emotivo mensaje, junto a unas imágenes de sus días junto a Bing.

"Me entristece creer que mi ex Steve ya no está con nosotros. Es un final terrible. Nuestro tiempo juntos fue muy feliz y estoy publicando estas fotos porque, aunque pasamos por momentos difíciles, lo que importa son los buenos y maravillosos recuerdos de un hombre dulce y amable. El año pasado volvimos a estar cerca. La última vez que hablamos fue en el 18 cumpleaños de nuestro hijo (el pasado 4 de abril). Estas son noticias devastadoras y agradezco a todos por sus adorables mensajes", compartió Elizabeth con sus seguidores, señalando las muestras de cariño que ha recibido por parte de sus fans en estos momentos de luto.