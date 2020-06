Ansel Elgort niega las acusaciones que se hicieron en su contra

La semana pasada, Ansel Egort se vio envuelto en la polémica luego de ser acusado de haber cometido abuso sexual en contra de una menor de 17 años, en 2014. La joven, identificada como Gabby, denunció los supuestos hechos a través de su perfil de Twitter, en donde por medio de un hilo explicó cómo se habría dado la situación con el actor, que en ese entonces tenía 20 años. Ante el revuelo causado por estas declaraciones, Ansel ha roto el silencio y ha dado su versión de los hechos.

A través de su perfil de Instagram, el actor de películas como The Fault in Our Stars compartió un comunicado en el que se defendió de las acusaciones en su contra, dejando en claro que él sería incapaz de agredir a alguien de la forma en la que fue descrita por la denunciante. "Me angustió ver las publicaciones en las redes sociales sobre mí que han estado circulando en las últimas 24 horas. No puedo afirmar que entiendo los sentimientos de Gabby, pero su descripción de los eventos simplemente no es lo que sucedió. Nunca he agredido y nunca agrediré sexualmente a nadie", se puede leer en la primera parte del mensaje compartido el fin de semana.

El actor reveló que mantuvo un breve romance con Gabby y que de hecho las cosas no terminaron bien por su culpa, pues él decidió salir de la vida de la joven de forma inesperada y sin explicaciones de por medio, actitudes por las cuales se disculpó públicamente. "Lo que es cierto es que en Nueva York en 2014, cuando tenía 20 años, Gabby y yo tuvimos una relación breve, legal y totalmente consensuada. Desafortunadamente, no manejé bien la ruptura. Dejé de responderle, lo cual es algo inmaduro y cruel. Sé que esta disculpa tardía no me absuelve de mi comportamiento inaceptable cuando desaparecí”, agregó.

Finalmente, Ansel reflexionó sobre la actitud que tomó en ese entonces e incluso ofreció sus disculpas a la afectada, mostrándose arrepentido por la forma en la que actuó al final de ese fugaz romance. "Al recordar mi actitud, estoy disgustado y profundamente avergonzado por la forma en que actué. Lo siento de verdad. Sé que debo continuar reflexionando, aprendiendo y trabajando para tener mayor empatía. Lo siento de verdad”, puntualizó.

En el centro de la controversia

En la declaración que hizo Gabby en su perfil de Twitter, la joven contó que conoció al actor a través de Snapchat y que decidió hacer pública su historia porque quiere comenzar a sanar las heridas que le dejó ese episodio en su vida. "Fui agredida sexualmente un par de días después de cumplir 17 años y él tenía 20 años. Él sabía lo que estaba haciendo. No estoy haciendo esto para perseguir fama, porque simplemente no me importa eso. Estoy publicando esto para que finalmente pueda sanar y sé que no estoy sola y que él ha hecho esto a otras chicas. Ansel Elgort me agredió sexualmente cuando tenía 17 años”, escribió la joven en un mensaje que de inmediato se hizo viral y que puso al actor en el centro de la polémica. Hasta el momento, la denunciante no ha contrastado la versión dada a conocer por el protagonista de la película Baby Driver.

