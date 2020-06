Un nuevo golpe para Jessica Mulroney, su marido deja su trabajo tras la polémica

El escándalo en el que Jessica Mulroney se vio envuelta en las últimas semanas tras, supuestamente, haber amenazado a una influencer que pidió apoyo para dar difusión al movimiento Black Live Matters, no ha dejado de tener consecuencias. Si mucho se ha dicho que su amistad con Meghan Markle se ha visto amenazada ante lo sucedido, ahora ha sido el marido de la estilista, Ben Mulroney quien ha vivido el impacto de lo que pasó. Esta mañana, después de 18 años, el hijo del exprimer ministro de Canadá, anunció que deja su puesto como conductor titular de Etalk.

“Quiero tomarme un momento para hablar de la situación que está rodeando a mi esposa Jessica”, comenzó el conductor. “Amo a mi esposa. Sin embargo, no es mi lugar hablar por ella. Y hoy, juntos, nos estamos comprometiendo a hacer el trabajo de tanto aprender como entender más sobre el racismo anti negro, además de aprender y entender más sobre nuestros puntos ciegos. Así que, ¿qué significa esto para mí? Bueno, esto significa reconocer aquí hoy que mi privilegio me ha beneficiado enormemente. Y mientras ciertamente he trabajado duro para construir mi carrera, sé que el racismo sistemático y la injusticia ayudar a la gente como yo y lastima a aquellos que no son como yo, muchas veces de formas que son invisibles para nosotros. Esto tiene que cambiar”, dijo el conductor de 44 años en Your Morning -programa del que también es conductor y que no dejará-.

Al anunciar que dejaría inmediatamente su puesto en Etalk, pidió: “He decidido, inmediatamente, dejar mi puesto como conductor de Etalk para crear espacio a una nueva perspectiva y una nueva voz. Es mi esperanza que un nuevo conductor negro, indígena o una persona de color, pueda usar esta plataforma para inspirarme, para guiar y hacer el cambio”. El programa del que se despide es la emisión de espectáculos más vista en Canadá, por lo que la pérdida no es poca cosa. Eso sí, Ben confirmó que seguirá colaborando en ocasiones especiales, como en las alfombras rojas que él suele conducir.

¿Qué sucedió con Jessica?

La estilista se puso en el ojo del huracán después de que la influencer Sasha Exeter denunciara que, tras pedir a la gente con poder de convocatoria en Canadá que levantaran su voz por el movimiento Black Lives Matter, recibió una reacción muy poco positiva de parte de Jessica. “Una serie de comportamientos y tonterías…(culminaron) con una amenaza por escrito el miércoles pasado. Durante un periodo de alrededor de una semana, Jessica básicamente ha cumplido con cada una de las cosas que una mujer blanca absolutamente no debería hacer durante el más grande estruendo racial en la historia”, dice Sasha en el video que se hizo viral señalando que tenía miedo de que su trabajo estuviera en riesgo por el mensaje en el que Jessica dejaba claro que hablaría con marcas sobre ella.

El problema no se detuvo ahí, pues después de darle una disculpa pública que hacía parecer que ahí había quedado el problema, Jessica tuvo a bien enviar una amenaza de demanda en privado a Sasha. Por supuesto, la influencer compartió la imagen del mensaje que hizo evidente que las disculpas no necesariamente reflejaban el sentir de Jessica. Ante esta situación, no solamente perdió el programa que estaba por estrenar y que sería distribuido a través de Netflix, sino que varias marcas que colaboraban con ella decidieron dejar de hacerlo e incluso, se tuvo que retirar de la caridad que había fundado con las tres hermanas de Ben.

