Aislinn Derbez y el especial mensaje para Mauricio Ochmann

Sin duda alguna, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann son el claro ejemplo de que las cosas pueden ir muy bien entre una pareja, a pesar de una separación o incluso el divorcio. De hecho, los actores han dado muestra de que el amor que existe entre ellos se ha transformado y fortalecido, siempre pensando en el bienestar de su pequeña hija Kailani. Es por eso que la hija mayor de Eugenio Derbez no ha dudado en dedicar unas lindas palabras al actor con motivo del Día del Padre, una celebración que han compartido juntos, en compañía de Kai y de Lorenza, la hija mayor de Ochmann.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONDAS:

A través de su perfil de Instagram, Aislinn compartió una linda postal familiar en la que aparecen muy sonrientes los cuatros integrantes del clan, celebrando al actor en su día especial. Junto a la imagen, la actriz escribió unas emotivas palabras en las que destacó la gran labor de Mauricio como papá y de lo tranquila que están al saber que Kailani puede siempre con su progenitor. “Este hombre es el mejor papá que conozco. Su incondicionalidad, amor, devoción y entrega a su paternidad es algo que nunca había visto antes en un hombre”, expresó la actriz a través de sus redes sociales. “Me siento muy afortunada de que mi hija tenga la oportunidad de tener un papá así. Me hace sentir muy tranquila y en paz el saber que su papá siempre la cuidará y amará tanto como yo”, continuó.

Finalmente, la actriz expresó su orgullo por haber formado una hermosa familia al lado de Mauricio, la cual puede seguir disfrutando a pesar de que ahora cada uno ha decidido seguir por caminos separados, sabiendo que siempre habrá un lazo emocional que los une por el amor a su hija. “Me siento muy orgullosa de la familia que hoy tenemos (aunque no sea una familia convencional), del amor, respeto complicidad y confianza que hemos logrado. Feliz día del padre @mauochmann”, finalizó.

VER GALERÍA

Por su lado, Mauricio también compartió un emotivo mensaje en el que habló de lo feliz que es al tener a sus dos hijas a su lado y de poder experimentar su paternidad de forma plena, agradeciendo a sus dos pequeñas por permitirle ser su papá. “Toda mi felicidad en una foto. Perdidamente enamorado de mis hijas y de la paternidad. Es el mejor regalo que la vida me ha dado y lo atesoro con toda mi alma. Para mí, el ser padre me cambió la vida para siempre. Gracias Lorenza y Kailani por la maravillosa experiencia de ser papá y la manifestación del amor más grande y puro. El corazón me estalla en millones de pedacitos de felicidad”, escribió el actor junto a linda postal en la que se puede ver a Ochmann y sus dos hijas en un momento muy entrañable.

Se reencuentra con su hija mayor

Para Mauricio Ochmann este Día del Padre ha sido muy especial. Y es que el actor por fin pudo reencontrarse con su hija Lorenza, a quien no había visto desde que comenzó la pandemia, pues mientras el actor vive en Los Ángeles, la jovencita vive con su mamá en México, y por las restricciones que existen en las fronteras de varios países, les era imposible poder estar cerca. Sin embargo, la espera terminó y Lorenza pudo abrazar a su padre, quien en más de una ocasión había hablado de lo mucho que le hacia falta tener a su retoño a su lado. “Yo soy muy hogareño y me gusta estar mucho conmigo, he estado disfrutando mucho a la bebé. A mi hija más grande la he extrañado horrores porque ella está en México y yo en Los Ángeles", dijo el actor en una entrevista con el programa Un Nuevo Día.

VER GALERÍA