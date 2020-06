'Me arrastró al punto más oscuro de mi vida', Alessandra Rosaldo y su dura confesión sobre un noviazgo La cantante reconoció que estuvo a punto de caer en adicciones

Alessandra Rosaldo ha encontrado en su canal de Youtube el medio perfecto para acercarse a sus fans y hablar de temas que van desde su carrera, hasta sus momentos más íntimos. Recientemente, se ha sentado a la mesa con su grupo de amigas con las que suele reunirse y hacer sus videos, para conversar acerca de las relaciones y amistades por las que han pasado y que las han llevado a tomar malas decisiones o lugares en los que nunca imaginaron terminar. Tal fue el caso de la esposa de Eugenio Derbez, quien habló de forma muy sincera sobre uno de sus noviazgos, el cual describió como una etapa muy oscura en su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Durante su charla, la actriz recordó cómo fue esa relación tóxica, en la que los excesos y las fiestas fueron una constante, por lo que incluso estuvo a punto de caer en adicciones. “Fue un novio que me arrastró al punto más oscuro de mi vida, a la etapa más oscura de mi vida, al año y medio más oscuro de toda mi vida, de fiesta, de alcoholismo, de estar en el antro”, contó la intérprete de Amor de Papel ante la sorpresa de sus amigas.

Alessandra explicó que pese a que estuvo expuesta a una vida nocturna intensa y que el alcohol era una constante en sus noches de fiesta, no cayó en la adicción. “No fui yo alcohólica, pero creo que estuve a dos pasos, o sea de todas las noches nos la vivíamos en el antro, de amanecer en el antro, de estar tomando toda la noche, de caer en ese hoyo y todo lo que nos rodeaba era igual, era oscuro, las amistades, los lugares a los que íbamos, lo que sucedía alrededor”, confesó la interprete de Amor de Papel.

VER GALERÍA

Afortunadamente, Alessandra logró dejar atrás esa etapa de su vida, confesando que durante el tiempo en el que estuvo con esa persona, de la que no quiso revelar su identidad, nunca se dio cuenta de lo que le estaba sucediendo a su alrededor. “No, estado ahí no lo podía ver”, dijo al ser cuestionada por una de sus amigas sobre si durante ese noviazgo nunca se dio cuenta de lo que ocurría en su vida. “Bendito Dios pude salirme de ahí y ya desde fuera dije: ‘wow, en donde estaba metida’”, finalizó.

Enamorada y estable

Lejos de la oscuridad que encontró en aquella relación, Alessandra Rosaldo unió su vida en matrimonio a la de Eugenio Derbez en 2012. Desde entonces, se han convertido en una de las parejas más admiradas y queridas del mundo del espectáculo. Pero ¿cuál es el secreto detrás del éxito de su matrimonio? La misma Alessandra lo ha revelado en una reciente entrevista. “Seguimos enamorados, a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos, a pesar de muchas cosas…”, confesó la cantante durante una entrevista con El Escorpión Dorado. “Hemos durado tanto tiempo porque afortunadamente no hemos tenido broncas fuertes, reales, verdaderas de cosas…”, apuntó la también actriz, que asegura sentirse feliz y muy orgullosa de la familia que ha conformado y de los logros que ha conquistado por sí misma.

VER GALERÍA