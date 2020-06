Fernanda Castro sobre las críticas hacia ella y sus hermanas: 'Tú escoges las batallas que quieres luchar'

Estos días de cuarentena han sido de reflexión para varios famosos y, por qué no, la oportunidad perfecta para hacer algunas confesiones, como es el caso de Fernanda Castro, hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro. Con toda transparencia, y al hablar de los aspectos ligados a su vida personal, la joven respondió varias preguntas que sus seguidores le hicieron llegar en Instagram, pero una de ellas acaparó toda la atención, cuando uno de los usuarios le pidió su opinión sobre las críticas que suelen hacerse en torno a ella y sus hermanas, Regina y Sofía. Sin más rodeos, la también cantante aclaró este punto, dando muestra de la madurez con la que su familia ha manejado el hecho de ser figuras públicas a lo largo de todos estos años.

“Creo que lo más importante es que tú escoges las batallas que quieres luchar, y los problemas que quieres que te importen, entonces las cosas que nos comentan, como no son de verdad, no nos afectan…”, aseguró Fernanda durante la charla, para referirse así a los comentarios que mucha gente suele hacer sobre todo en las redes sociales. Con esa manera de pensar, la joven pasa por alto ese tipo de señalamientos, haciendo énfasis en la importancia del respeto que debe existir por los otros.

De hecho, Fernanda también ahondó en las fuertes razones de la firme postura que ha adoptado frente las críticas, pues asegura que detrás de esa actitud que toman muchas personas, existen motivos relacionados con la inestabilidad emocional. “El hate es algo que tú reflejas, como tú reflejas lo que haces y lo que dices, por inseguridades tuyas, mismas, y cuando le mandas odio a alguien, es porque hay algo mal en ti y al final todo se regresa. Yo creo mucho en el karma, entonces, yo siempre le deseo el bien a todo el mundo, como que yo tengo fe que el mundo va a ser un lugar de amor y de paz, y que todos vamos a poder vivir en algún momento en armonía…”, reveló.

La chica de 20 años, que desde hace un tiempo radica en los Estados Unidos, en donde estudia música, también expresó su molestia por algunos casos muy específicos, exhortando a sus seguidores a inclinarse siempre por las buenas acciones. “Yo no estoy de acuerdo con atacar a cualquier ser humano que sea menor de edad, o atacar a alguien que no está en sus manos hacer algo, porque sobre todo refleja mucho en ti como persona. Es muy fácil atacar a alguien desde la comodidad de tu sillón, sin tener una cara para enseñar. Sí, no estoy de acuerdo con eso, no ganas nada y solamente es odio, se te va a regresar, mejor has cosas lindas para que se te regrese lo bueno…”, agregó.

Lo que extraña de vivir en Los Pinos

Durante este encuentro virtual, Fernanda hizo más revelaciones, entre ellas, si extraña o no aquella época de cuando formó parte de la familia presidencial, y de esos días viviendo en Los Pinos, despejando así una de las mayores incógnitas. “Me gustaban mucho los jardines porque estaban enormes y hermoso todo el tiempo. Si pueden verlos, vayan a verlos y obviamente había muchas cosas que no me gustaron. Bye”, aseguró. Entre otras cosas, confirmó que, por el momento, debido a la pandemia de coronavirus, tendrá que posponer su visita a México, aunque recomendó a todos sus fans cuidarse mucho para evitar contagios.

