Así respondió Andrea Legarreta a quien aseguró que se ha hecho arreglos estéticos

Además de ser uno de los rostros más queridos de la televisión, Andrea Legarreta es un mujer valiente y honesta, que no teme hacer frente a los señalamientos que en ocasiones ha recibido. Hace unos días fue relacionada a una mujer que protagonizó un sonado episodio en la Cuidad de México sólo por compartir uno de sus apellidos, ante esta situación la conductora fue enérgica y respetosa al desmarcarse de los hechos. Incluso ha respondido a las críticas por su forma de vestir, y lo ha hecho siempre de la manera más honesta. La estrella de Hoy ahora fue objeto de comentarios infundados respecto a su apariencia, pues hubo quien señaló comentó que se había hecho varias cirugías estéticas. Andrea no quiso quedarse callada y le respondió de la forma más elegante e inteligente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Como se acostumbra en los jueves de TBT, Andrea compartió en su cuenta de Instagram una nostálgica postal, y en esta ocasión fue junto a ni más ni menos que Alejandro Sanz. “Aquí les dejo esta foto del recuerdo de hace como 30 años, para que se rían un rato (de mí obvio) Alejandro se divino y yo ¡terrible! Jajajaja”, escribió la conductora en su post con buen humor, antes de enumerar algunos de los detalles de su look que hoy le parecen más que llamativos. “¿Lo peor? Mi pelo, o el color de los labios, o el exceso delineador de ojos ¡o mi blusa!”, agregó de lo más divertida. El cantante español no pasó por alto la publicación de la estrella de Hoy y comentó: “Tú te ves fantástica. La moda de la época no ayudaba”, aseguró el intérprete. “Eres un caballero ¡y tú idéntico! Pasa el secreto. Te abrazo virtualmente desde México”, le respondió Andrea.

VER GALERÍA

Y aunque en su mayoría esta publicación le valió halagos de parte de sus seguidores y colegas, Andrea no se pudo salvar de las críticas. Una usuaria comentó que la conductora había recurrido en más de una ocasión al bisturí, señalamiento al que la conductora respondió de la manera más elegante. “A ver… Cuéntame, enumera una por una las cirugías que dices que me he hecho… Y en qué momento, obvio porque llevo 20 años al aire”, escribió presentadora, palabras que fueron celebradas por sus fans quienes la apoyaron en todo momento ante los comentarios infundados y malintencionados. Después de post junto a Alejandro Sanz la presentadora compartió una un profundo mensaje de amor propio: “Tómate un momento para apreciar lo increíble que eres”.

VER GALERÍA

Siempre respetuosa ante las críticas

Andrea es una de las famosas que no teme mostrarse al natural, pues es segura de su belleza y personalidad, y sobre todo de afecto sincero de sus seres queridos. La conductora se ha caracterizado por ser franca y directa al abordar sin tapujos los señalamientos de los que en ocasiones es objeto por su estatus de figura pública. Hace poco más de una semana fue relacionado a una mujer implicada en un escándalo, por el simple hecho de compartir el apellido Legarreta. La presentadora fue clara al desmarcarse del caso y lo hizo de la manera más enérgica y respetuosa.

Luego de las muestras de apoyo que recibió al por mayor, la conductora quiso compartir una sentida reflexión en la que habló de las cosas que realmente considera importantes en la vida, más allá de los que terceros digan de ella. “Me quedo con la paz que me dan mis amores. La gente que me ama, me aprecia y me valora. Me quedo con el buen trato, la empatía, el respeto, la unión, la sensibilidad y la buena educación. Seas quien seas, te dediques a lo que sea que te dediques, tengas el puesto que tengas, ganes mucho o poco. Quien no tiene empatía y respeto hacia los demás, que no espere lo mismo de vuelta”, aseguró Andrea en su mensaje, el cual le valió más de 70 mil likes. “Me quedo con mi paz, no me interesa ser la mejor, la más querida, la más famosa, la más guapa, la más exitosa, la consentida o ser aceptada por quien me menosprecia o no tiene importancia para mí. Lo que me interesa y para mí, es el verdadero éxito, es tener paz”, agregó e su post.

VER GALERÍA