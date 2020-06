Natalia Barulich, la ex de Maluma, habla de un amor tóxico en su pasado Aunque la DJ y modelo no dio ningún nombre, muchos han encontrado coincidencias con el famoso cantante

Tras semanas de rumores, el pasado mes de octubre Natalia Barulich confirmó su ruptura con Maluma, luego más de dos años de relación. La ex pareja, que se conoció mientras grababa uno de los videos del colombiano, se había vuelto inseparable y no dejaba de derrochar miel en redes sociales, por lo que la noticia sorprendió a muchos. Un par de meses después del anuncio, el cantante y la modelo fueron captados juntos en un plan amistoso, lo que provocó que se especulara sobre la posibilidad de una reconciliación, sin embargo, nunca ocurrió. Ahora, Natalia se ha abierto por completo para hablar de sus problemas en una relación sentimental y de consecuente separación, y aunque no ha dicho explícitamente el nombre del intérprete, hay quien ha encontrado algunas coincidencias en los relatos.

“Sinceramente, me sentía muy perdida, muy confundida, había días en que me sentía más fuerte que otros… y luego simplemente comenzaba a sentirme realmente triste”, contó la modelo en una charla con el escritor y coach Danny Morel, luego de referirse a la ruptura de un noviazgo de poco más de dos años, curiosamente el mismo lapso que estuvo con Maluma. “Me sentía triste extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica. Sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”, explicó Natalia, quien confesó que hablar con el orador la ayudó mucho a entender mejor lo que estaba viviendo. “Hay muchas personas rotas y muchas personas que piensan que el amor tóxico es amor, cuando eso no es así”, reflexionó.

Al ahondar sobre lo vivido en dicho noviazgo, Natalia habló de cómo las cosas fueron cambiando. “Al comienzo de la relación, estaba con una persona diferente que, ya sabes, me hizo sentir que estaba en ese hermoso y profundo amor, y luego, lentamente, comenzó a cambiar”, recordó la también DJ. “Pienso que la máscara comenzó a desvanecerse y me presentó a él de verdad. Y, ese verdadero él no se preocupaba tanto por mí, no se preocupaba por mi carrera, no le importaba si estaba a salvo en casa después de un concierto de DJ, no le importaba si había aterrizado segura después de un vuelo, era como… Era el último pensamiento de él”, continuó la modelo de 28 años.

“Yo era una segunda prioridad, mientras que para mí él siempre fue la primera. Él era lo primero, todo para mí, era lo primero porque así me enseñaron a amar”, confesó la modelo. “La llamo tóxica porque era una relación unilateral, lo que significa que yo estaba dando el 100% y estaba recibiendo un 20%”, señaló Natalia, quien además explicó qué era lo que la hacía seguir al lado de su pareja pese a estas circunstancias: “Diría que algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara... Era cálido, era frío, y yo sentía que estaba viviendo para mi pareja”, recordó

Su relación con Maluma

Ahora que el tiempo ha pasado, la modelo puede ver las cosas con mayor claridad y a pesar de lo que vivió en su relación no se arrepiente. “Estaba enamorada, y muchas veces uno se ciega por esas cosas y puede ser un poco tonto. No me arrepiento de esto, pero bueno... No me amaba lo suficiente como para poder alejarme, y finalmente no me quedó más remedio, tuve que hacerlo”. Natalia conoció a Maluma el 2017 en el set de rodaje del videoclip de su tema Felices los 4. La modelo protagonizó junto al cantante dicha producción y ambos compartieron escenas muy apasionadas. Tiempo después se supo que el amor había traspasado la pantalla, pues iniciaron una relación que duró hasta el año pasado, cuando ella confirmó la separación: “Amo mucho a Juan Luis (Maluma), pero en este momento necesitamos tomar tiempo para nosotros y nuestras carreras, para poder seguir creciendo como artistas e individuos”, indicó entonces en un comunicado.

