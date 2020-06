'Tú sabes cuánto te pedí al cielo', Inés Gómez Mont a su hija María en su segundo cumpleaños

Cobijada por el amor de sus seres queridos, Inés Gómez Mont abraza la vida, motivada por ver crecer a cada uno de sus hijos, con quienes guarda un total apego desde que nacieron. Por tal motivo, la conductora de televisión no deja pasar la oportunidad para celebrar por todo lo alto las fechas más especiales del calendario, como ocurre en esta ocasión con la llegada del cumpleaños número 2 de su pequeña María, este 18 de junio, a la que dedicó un sentido mensaje, en el que además de exponer el incontenible amor de mamá que llena su corazón, reiteró que entre sus planes a futuro ya no está tener más hijos, tal cual lo ha compartido anteriormente. Lo cierto es que su historia de vida no sería la misma sin sus pequeños, por esa razón aprovechó este instante para agradecer por todo lo que ha logrado a lo largo de estos años.

Como varios famosos, Inés ha podido revelar episodios de su vida personal tan entrañables, y en el cumpleaños de María no pudo ser la excepción. Fue así como ella publicó un álbum fotográfico con una retrospectiva que abrió con la imagen del día en que nació María y que cerró con una postal más actual, en la que se hace evidente lo mucho que ha crecido la niña. “Hoy, hace 2 años estaba llegando mi princesa María. Tú sabes cuánto te pedí al cielo, siempre he confiado que los tiempos de Dios son perfectos y contigo. Como mi cereza del pastel, me queda más que claro…”, escribió en las primeras líneas de la tierna dedicatoria publicada en Instagram, y que ha recibido miles de “me gusta”, por parte de varios de sus seguidores.

En ese espacio, la guapa presentadora hizo énfasis en la rotunda felicidad que hoy define cada uno de sus días, dejando claro que si bien su faceta en la maternidad la llena de dicha, el nacimiento de la sexta de sus hijos representa la conclusión de un importante ciclo. “Gracias mi muñeca hermosa por venir a cerrar esta familia con broche de oro, por venir a llenarnos nuestros corazones de tanta alegría y amor. Gracias por ser mi bebé, por ser tan alegre, tierna y amorosa. Gracias por recordarme que nunca debo de dejar de dar gracias al cielo por la bendición de poder ser mamá. Gracias por darme la oportunidad de ser tu mamá, prometo no fallarte…”, agregó.

Con el sentimiento a flor de piel, Inés expuso el enorme orgullo que hoy la invade tras haber hecho realidad su sueño en la maternidad, cerrando con una declaratoria de rotundo amor su bello mensaje. “Tú y tus hermanos hacen que mi mundo sea perfecto. Te amo princesa, que tengas un feliz cumpleaños”, agregó. Cabe destacar que Inés además publicó un par de historias en Instagram en las que se aprecian dos fotos de María en las que se puede leer la frase “Feliz cumpleaños”, aunque una de ellas está acompañada por un audio con Las Mañanitas.

Otra niña en la familia, la felicidad del hogar

Para Inés, la llegada de María fue un sueño hecho realidad, uno de los mayores deseos en un momento de su vida de mayor estabilidad, en el que además de todo disfruta de su matrimonio con Víctor Álvarez Puga, quien ha sido su mejor cómplice. “Tanto me neceé por la niña que yo creo que Dios dijo: ‘Vamos a mandarle a esta a la niña porque si no, no va a parar nunca…’”, reveló de lo más simpática al programa televisivo De Primera Mano, en marzo de 2019. Así, la guapa presentadora pasa los días enfocada en sus hijos: Inesita, Bosco, los trillizos Javi, Diego y Bruno, María y también Mayito, a quien considera su “hijo de corazón”.

