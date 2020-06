La esposa de Pablo Lyle comparte una romántica postal con el actor

Pablo Lyle se ha mantenido alejado de las redes sociales desde 2019, luego de verse involucrado en un incidente vial que terminó con la muerte de un hombre de 63 años y por la que fue acusado de homicidio involuntario, situación que lo mantienen hoy en día bajo arresto domiciliario en Miami, Florida. Aunque poco se sabe sobre el actor desde entonces, más allá de la información que ha surgido alrededor de su caso, ha sido su esposa, Ana Araujo, quien ha retomado la actividad en sus redes sociales para compartir algunas fotografías al lado del artista y demostrarle su apoyo incondicional.

Luego de que el fin de semana Ana compartiera una imagen familiar en la que aparecía Pablo Lyle, la esposa del actor ahora ha compartido una romántica fotografía en la que se les puede ver de lo más cariñosos, una faceta que pocas veces muestra el actor de forma pública, pues incluso antes del incidente, el protagonista de telenovelas solía ser muy discreto en cuanto a su vida privada.

En la imagen se puede ver a Pablo de espaldas, dándole un cariñoso beso a su esposa, quien está recostada sobre una hamaca, dejándose consentir por su marido. Más tarde, Araujo compartió otra imagen en la que se puede leer un inspirador mensaje que aparentemente va dedicado a Lyle. "Somos parte de un todo. Jamás te sientas solo. Eres montaña, eres árbol, eres colores, ríos y vibraciones. La abeja que viste hoy afuera y el fuego que te calienta. Ámalo todo, eso eres tú", se lee en la fotografía compartida a través de Instagram Stories.

¿En qué va su caso?

Por el momento, Pablo Lyle y su defensa se encuentran a la espera de que se fije una nueva fecha para la siguiente audiencia del actor, la cual fue pospuesta hasta nuevo aviso debido a la pandemia por el coronavirus-, luego de que la Corte rechazara el recurso de defensa propia que el equipo legal del actor presentó para demostrar la inocencia de su cliente. Ante este panorama, se prevén ciertos escenarios sobre el futuro legal de Pablo. “En estos momentos todavía es posible que esta decisión de apelaciones lo intenten apelar a otra Corte de un nivel más alto, que ya sería la Corte Suprema del estado de la Florida. De no tomar esa apelación el caso regresa a la Corte criminal, donde él está enfrentado un juicio final que se anticipa pueda tomar lugar en algún momento a finales de este año y lo más probable es que se demore hasta el año 2021…”, explicó hace unas semanas la experta en leyes, Sandra Hoyos, al programa Ventaneando.

Por otro lado, Hoyos también habló de las razones que influyeron para que la Corte se negara a otorgarle la inmunidad al actor, a través del recurso de defensa propia, para lo cual la defensa tenía que presentar ciertos requisitos que no lograron comprobar del todo. “El Stand Your Ground tiene unos requisitos bien específicos, donde uno tiene que comprobar las evidencias, los testimonios tienen que comprobar que realmente fue en defensa propia. Lo que dice la Corte de Apelación en un breve párrafo es que desafortunadamente ellos no pudieron comprobarlo, y en base a esa inhabilidad de comprobarlo con evidencias contundentes, él no tiene derecho a esa inmunidad…”.