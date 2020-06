Rafa Sarmiento y 'La Choco' celebran el cumpleaños más emotivo de su hijo Iñaki

Es un día especial para Jimena Pérez ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento. Y es que este 17 de junio, la pareja está de celebración por el cumpleaños número cinco de Iñaki, su hijo menor. Además, para la familia la fecha es doblemente especial, pues es la primera vez que festejan al pequeñito en España, el país que se ha convertido en su hogar desde hace más de nueve meses. Con el corazón lleno de emoción, los orgullosos padres han querido compartir este momento de alegría con sus seguidores y han dedicado unas lindas palabras para el festejado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, ‘La Choco’ compartió una serie de fotografías del pequeño, mostrándolo en diferentes etapas de su vida y en momentos muy especiales junto a él. Las postales vienen acompañadas de un mensaje, con el que la presentadora expresó su felicidad por ver a su hijo crecer. "¡Feliz cumpleaños mi vida! Gracias por tanto amor, por ser tan cariñoso, por enseñarnos que nos hay imposibles, por demostrar que no hay límites, por ser incansable, por ser imparable, y siempre hacerlo con una sonrisa”, se puede leer al inicio de sus palabras. “Gracias por cada uno de tus abrazos, de tus besos en mis ojos, por decirme mamá y hacerme sentir la mujer más privilegiada del mundo, por siempre tomarme de la mano y decirme ‘ven’... yo voy contigo siempre, a donde tú me digas, ¡porque este camino lo andaremos juntos y me encargaré de que sigas siendo el niño más amado y feliz!”, agregó.

La periodista continuó con su mensaje expresando lo orgullosa que se siente de su hijo, agradeciendo por todas las lecciones aprendidas desde que se convirtió en madre y por tener la oportunidad de descubrir nuevas cosas a su lado. “Gracias a la vida por mandarte, ¡eres tan especial!, tenía y tengo todavía tantas cosas qué aprender. ¿Cómo un ser tan pequeño puede provocar tanto amor en la gente que lo rodea? familia, amigos, terapeutas y más. Me faltan palabras para describir lo mágico que eres Iñaki. Azul, verde, amarillo, del color que seas para mí eres perfecto y seguiré́ aplaudiendo cada uno de tus logros toda la vida. Te amo Posh, por siempre y para siempre. mamá”, finalizó.

VER GALERÍA

Por su parte, Rafa Sarmiento expresó su orgullo por Iñaki, agradeciendo también por las enseñanzas de vida y amor recibidas a través de su paternidad. “Hoy cumples cinco años Iñaki y estoy convencido que no has traído más que amor, unión y alegría a esta familia. Espero poder enseñarte al menos la mitad de lo que yo he aprendido de ti. Mi gran maestro, el que disfruta las pequeñas cosas, el que encuentra el gozo en lo mínimo. El grande. El que siempre está de buenas y el que resiste y trabaja sin cesar. Pedalea en la vida Iñaki. Pedalea sin parar mi niño. No hay palabras para expresar el amor que te tengo. ¡Cumpleaños total mi niño! ¡A por todo!”, compartió el periodista en sus redes sociales, junto a un video del festejado en el que se le puede ver feliz de la vida, dando un paseo en triciclo por su barrio.

Una travesía por amor

En agosto del año pasado, Jimena Pérez y Rafa Sarmiento, en un actor de amor incondicional, decidieron dejar su vida en México para tener un nuevo comienzo en España. Su mudanza tenía una motivación muy especial: que su hijo Iñaki, quien padece Trastorno Específico del Lenguaje, recibiera el mejor tratamiento posible al respecto. Y así ha sido, La Madre Patria se ha convertido en el nuevo hogar de la familia y donde el matrimonio han encontrado respuestas certeras sobre la condición de su hijo, algo que los tiene felices y llenos de esperanzas al ver el gran avance que Iñaki ha mostrado, tras haber comenzado con su tratamiento y terapias.

VER GALERÍA