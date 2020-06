Se da a conocer que ya ha comenzado el proceso de divorcio de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

El pasado mes de marzo, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaron su decisión de poner fin a su relación de pareja, dejando claro desde el primer momento que siempre los uniría el cariño, así como el amor hacia su pequeña hija. Desde aquel inesperado anuncio, los actores han dejado ver en sus redes sociales que, en efecto, su convivencia sigue siendo cercana y amistosa. Ahora, la ex pareja habría decidido dar un paso más en su separación pues se ha dado a conocer que han iniciado el proceso de divorcio, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha hablado públicamente al respecto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Documentos obtenidos por el programa Suelta la Sopa, apuntan a que Mauricio ha solicitado formalmente el divorcio ante una corte de Los Ángeles, ciudad en la que desde hace unas semanas se encuentran él y Aislinn. De acuerdo a dicha información, el actor habría alegado “diferencias irreconciliables” como motivo de su solicitud. Además, se ha señalado que la fecha precisa de la separación habría sido el pasado 10 de diciembre. Cabe recordar que cuando los actores confirmaron su ruptura el 12 de marzo, señalaron: “Sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo”, dando a entender que su distanciamiento como pareja habría ocurrido tiempo atrás.

VER GALERÍA

Gracias a la excelente relación que hay entre ellos, el proceso parece bastante sencillo. En términos económicos, uno de los puntos que siempre se incluyen en cualquier separación legal, la documentación presentada por dicho medio señala se habría solicitado que el actor no provea ningún tipo de apoyo económico en favor de Aislinn, decisión que, en el contexto de su confianza y cercanía, bien podría ser resultado de un común acuerdo. Y en lo que respecta a los bienes y deudas de los que ambos se hicieron durante su matrimonio, la solicitud buscaría la repartición equitativa.

VER GALERÍA

El amor perdura

Si bien hasta ahora ni Mauricio ni Aislinn han decido confirmado los informes de su separación legal, lo cierto es que aún si se concretara el divorcio el cariño y respeto mutuo seguirán predominando entre ellos. Y es que los dos han sido muy claros al hablar de ello e incluso han asegurado que siempre serán familia. “El amor de esposa y esposo se transformó a uno de hermanos…”, dijo la actriz durante una charla vía Instagram con el actor Justin Baldoni el pasado mes de abril. En ese espacio la estrella de La Casa de las Flores se sinceró respecto a sus sentimientos ante la etapa ruptura por la que había atravesado, confirmando una vez más que las cosas se habrían dado a finales de 2019. “A finales del año pasado y el inicio de este, la separación de Mauricio fue una de las cosas más difíciles que he pasado en mi vida, pero ahora creo que es una gran transformación y me siento emocionada por lo que vendrá... Lo amo mucho, y obviamente no esperé que esto nos pasara a nosotros, pero he sido muy abierta con el proceso”, confesó entonces.

Por su parte, Mauricio también ha explicado que su relación con Aislinn sigue siendo estupenda, pero de diferente manera. “La verdad es que la relaciones yo creo que evolucionan, trascienden y ahorita somos familia, ese vínculo está intacto. Nos adoramos, nos queremos muchísimo y somos mejores amigos, hasta eso lo hemos hecho en equipo, entonces estamos muy contentos con el proceso que estamos viviendo”, dijo el mes pasado en una entrevista concedida al programa televisivo El Gordo y la Flaca.

VER GALERÍA