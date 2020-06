Con ilusión, Christian Meier celebra el cumpleaños 19 de su hija Taira

Además de ser un actor muy reconocido, Christian Meier también es un padre sumamente entregado. De hecho, el artista de origen peruano se alejó de las telenovelas para retomar algunos proyectos que dejó en pausa, enfocarse en otro tipo de producciones televisivas como la serie El General Naranjo y disfrutar plenamente del cariño de sus tres hijos. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, donde suele compartir algunos detalles de su vida familiar y de su faceta de papá. Justo como sucedió recientemente, cuando Christian dedicó una serie de publicación a su hija Taira, quien el pasado 15 de junio celebró su cumpleaños número 19.

A través de su perfil de Instagram, Meier compartió una linda fotografía de la festejada, la cual acompañó de un mensaje en inglés, inspirándose en la letra de la canción Watermelon Sugar de Harry Styles, uno de los cantantes favoritos del peruano y al parecer también de su retoño. "'Tastes like strawberries on a summer evenin'... Baby, you're the end of June’ (Sabe como a fresas en una tarde de verano… nena eres el final de junio). ¡Feliz cumpleaños, mi Tai!", escribió el actor junto a la postal en la que se puede observar a la jovencita vestida de color amarillo y posando con una tímida sonrisa hacia la cámara.

El actor también compartió una serie de imágenes a través de Instagram Stories, en donde mostró sus mejores momentos al lado de Taira y la forma en la que celebraron su cumpleaños, rodeada del amor de sus seres queridos y entre globos metálicos y de colores que anunciaban que la joven estaba de fiesta por sus 19 años. “Happy Birthday Tai”, se puede leer en una de las fotografías en las que se puede ver al actor muy sonriente junto a su hija, cuando ella era una niña.

No es la primera vez que el actor se refiere a su hija con palabras de cariño. De hecho, fue durante su cumpleaños número 15, que el actor reveló el origen del lindo nombre que decidió, junto a la madre de la menor, la presentadora Marisol Aguirre, ponerle a la jovencita. “Lleva el nombre de una diosa de la guerra. Y, como si estuviese premeditado, ganó su primera batalla el mismo día que nació”, escribió el actor en Instagram. “Hoy, mi niña de los ojos oscuros y pequitas en la nariz ha completado su vuelta número 15 al Sol. Que se mezclen tus huellas entre las mías, Taira de mi vida”, compartió en ese entonces.

Un padre, tres hijos

Además de Taira, Christian Meier es padre de otros dos jovencitos. Stéfano, de 24 años, quien además de ser muy guapo, al igual que su famoso progenitor, también ha heredado el gusto por los escenarios y la actuación. De hecho, el joven debutó en 2018 como protagonista del cortometraje Terminal, dirigido y producido por su papá. Aunque ha hecho algunos papeles en la televisión, actualmente se encuentra enfocado en el cine. “Fue una experiencia muy bonita filmar el cortometraje con mi papá porque los consejos no solo venían de director a actor, sino también de actor a actor pasando a algo como de padre a hijo. Estamos muy felices con el resultado”, declaró Stéfano en aquel entonces al programa Sale el Sol.

VER GALERÍA

Por otro lado, el actor también tiene otra hija de nombre Gaia, la menor de sus tres retoños. Actualmente tiene 17 años y ha comenzado a destacar por su belleza, posando para algunas revistas de moda. Además, la jovencita ha resultado ser todo un talento para la gimnasia, e incluso ha representado a su país natal, Perú, en campeonatos internacionales, algo de lo que su guapo papá está muy orgulloso.