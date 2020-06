Silvia Navarro regresa a la televisión ¡con Jacky Bracamontes!

El talento y la belleza de Silvia Navarro la han convertido en uno de los rostros favoritos de la televisión, donde ha mantenido una exitosa trayectoria de varios años. La actriz, quien apenas el mes pasado confirmó que se encuentra soltera, al parecer ha querido enfocarse nuevamente en su faceta profesional, pues tiene en puerta un proyecto. Luego de que en 2018 protagonizara la telenovela Caer en tentación, la guapa intérprete está de regreso en la pantalla chica, pero con una nueva televisora y compartiendo créditos con otra de las mujeres más guapas y carismáticas del medio: ¡Jacky Bracamontes!

La cadena Telemundo dio a conocer que Silvia debutará en sus filas como parte de su nueva producción La suerte de Loli, en la que interpretará a la protagonista. Según detalló la televisora, la actriz estará compartiendo créditos con Jacky, quien ya trabaja en dicha empresa y tendrá una participación especial en este proyecto. Los fans de esas dos talentosas actrices tendrán que esperar algunos meses para verlas en pantalla, pues se informó que se tiene previsto que las grabaciones inicien este año para que el estreno tenga lugar en 2021. Si bien la cadena no fue específica en cuanto a fechas, lo cierto es que sus previsiones son bastante buenas, teniendo en cuenta que muchas producciones de distintas empresas que ya estaban en rodaje tuvieron que poner pausa debido a la pandemia.

“Sentimos mucha emoción por darle la bienvenida a la familia de Telemundo a Silvia, una de las actrices más reconocidas de México, para que le dé vida a esta historia original y contemporánea”, dijo Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, según se informó en un comunicado de prensa. Luego de trabajar por más de una década en TV Azteca, Silvia se integró a las filas de Televisa en 2010 cuando protagonizó la telenovela Mañana es para siempre, en la que compartió créditos con Lucero y Fernando Colunga, dos de las estrellas consentidas de la televisora de San Ángel.

Entre 2017 y 2018 Silvia participó junto a Gabriel Soto en Caer en tentación, telenovela que hasta ahora había sido su último proyecto en la pantalla chica. Y ahora esta guapa actriz estará de vuelta protagonizando una nueva historia interpretando a Loli. Según detalló Telemundo, la protagonista es “una exitosa productora de radio, soltera y de espíritu libre, que vive su vida sin ningún compromiso”. Pero el destino le tendrá preparada una jugada que ella no tenía prevista. “Nunca ha encontrado el amor verdadero y tomó la decisión de no convertirse en madre. Sin embargo, luego del inesperado fallecimiento de su mejor amiga, la vida de Loli dará un giro al convertirse en la tutora legal de los hijos de su amiga”, agregó el comunicado de la cadena. Hasta ahora Silvia no ha realizado ningún tipo de anuncio en sus redes sociales sobre este proyecto, lo cual bien podría ser parte de una estrategia para mantener a al público expectante.

Soltera y tranquila

Como muchos famosos, Silvia ha aprovechado este tiempo en casa para interactuar más con sus seguidores, y hace casi un mes entabló charla con ellos a través de su cuenta de Instagram, en la que se mostró más sincera y transparente que nunca. Ante la insistencia de sus fans de saber más sobre su vida personal, específicamente sobre el terreno romántico, la actriz fue directa y descartó que por el momento su corazón tuviera dueño. “No, no ando con nadie. Ni novia ni novio, tranquilos, pero cuando ande con alguien supongo que se enterarán”, comentó la estrella de telenovelas confirmando su estatus sentimental. Navarro sostenía una relación amorosa con Gerardo Casanova, padre de su hijo León, sin embargo, debido a que desde hace tiempo ha preferido mantener su vida amorosa lejos de los reflectores, nunca se hizo público el momento de su rompimiento y aunque ahora confirmó que está de nuevo soltera, no detalló desde cuándo.

