Con quién se ha visto a Brian Austin Green después de anunciar su separación con Megan Fox

La vida continúa para Brian Austin Green, luego de que el mes pasado confirmara su separación de la actriz Megan Fox, tras 10 años de matrimonio y 15 de relación, en medio de un mar de rumores que apuntaban a que la protagonista de Transformers habría rehecho su vida con el rapero Machine Gun Kelly. Dejando ese capítulo de su vida atrás y aclarada la polémica, el actor de la serie noventera Beverly Hills 90210 se ha dejado ver este fin de semana en compañía de la modelo Courtney Stodden, a la salida de un restaurante de Agoura Hills, en California.

El actor y su acompañante fueron captados a la salida del restaurante de comida mexicana Mejico Grill & Tequila Lounge, tras pasar un buen rato en el lugar. En las fotos, difundidas por TMZ, se puede observar a Brian abandonar el lugar junto a Courtney y abrirle caballerosamente la puerta del auto a la rubia modelo. Ella vestía un vestido largo de tirantes de animal print, mientras que él optó por una camiseta estampada, jeans y tenis Vans. En ningún momento, Brian y Courtney se mostraron cariñosos, aunque entre ellos era evidente la complicidad que existe.

Courtney Stodden es conocida por su participación en los reality Couples Therapy (2012), Celebrity Big Brother (2013), The Mother / Daughter Experiment (2016) y Celebs Go Dating (2017). Además, también es recordada por su matrimonio con Doug Hutchinson en 2011, pues en ese entonces ella tenía 16 años y él 51. Sin embargo, en 2017, la pareja puso punto final a su matrimonio y se divorciaron en 2018. La modelo ha sido relacionada sentimentalmente con el productor Chris Sheng, con quien Stodden parece tener una relación complicada.

'Ellos no son los malos ni yo la víctima'

Las fotografías de Brian Austin Green acompañado de Courtney Stodden, salen a la luz unas semanas después de que su exesposa y madre de sus tres hijos, fuera captada en compañía de Machine Gun Kelly, quien ha sido señalado como el tercero en discordia en el matrimonio que formaban la pareja de actores. Sin embargo, Brian ha aclarando que su separación no fue a causa de un tercero y que se dio luego de que la actriz viajara a Puerto Rico, en donde grabó parte de las escenas de la película Hope & Faith. "Ella me dijo: 'Me di cuenta de que cuando estaba fuera del país trabajando sola me sentía más yo misma y me gustaba más esa experiencia. Creo que puede ser algo que valga la pena probar'", contó al programa de radio Context. "Me sorprendió y estaba molesto por eso, pero no puedo enojarme con ella por sentirse de esa manera. No fue una decisión que tomó, así es como se sintió sinceramente. Hablamos y decidimos separarnos durante un tiempo... y así hicimos ".

Brian aseguró que han procurado tener una relación cordial por el bien de sus hijos y que incluso han acordado pasar las fechas importantes en familia, insistiendo nuevamente en que las cosas no sedieron como se ha especulado y que la decisión de no seguir su camino juntos la tomaron conscientemente y sin la intervención de nadie. "No quiero que la gente piense que ellos son los malos y yo la víctima ni nada de eso, porque no es así”, expresó. “Hemos tenido una relación maravillosa. Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a una familia, lo que hemos construido es realmente genial y realmente especial", agregó con la voz entrecortada.

