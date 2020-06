El beso que un Montaner robó a Camilo -y no fue Evaluna-

Lo hemos sabido desde siempre, los Montaner son una familia que siempre está unida y no que no escatima a la hora de demostrarse su cariño. Así lo han demostrado en sus redes sociales, en donde suelen dedicarse hermosos mensajes que siempre van acompañados de hermosas postales familiares. De hecho, recientemente, uno de los hermanos Montaner se dedicó a robar besos a diestra y siniestra a todos los miembros de su familia, incluido al recién integrado a esta dinastía de artista, el cantante Camilo, esposo de Evaluna Montaner. Estos tiernos momentos han quedado plasmados en uno de los videos que la familia suele compartir en Tik Tok y ha causado revuelo entre los fans de este famoso clan. Da play al video y entérate de quién fue el que ha robado los besos del intérprete de Tutu: Ricky, Mau o Evaluna Montanter. Alerta de spoiler: no se trata de la persona que estás pensando.