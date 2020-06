Conmovida, Galilea Montijo habla del apoyo de su marido ante el intento de extorsión

Hace unos días Galilea Montijo fue víctima de un desafortunado episodio en el que terceros intentaron extorsionarla por medio de una serie de fotografías. De lo más valiente, la conductora alzó la voz y denunció en redes sociales el chantaje, asegurando que dichas imágenes no correspondían a su persona. Poco después de dejó clara su postura ante lo sucedido, su esposo Fernando Reina tomó sus cuentas para expresar públicamente el apoyo a su mujer, palabras que la conmovieron profundamente. Con los ojos un tanto llorosos, la estrella de Hoy ha hablado ahora para contar cuál fue la reacción de su marido ante lo sucedido recientemente y agradeció de corazón su respaldo incondicional.

Con la fortaleza y transparencia que la caracterizan, Galilea habló de lo sucedido hace unos días y aprovechó para enviar un poderoso mensaje: “Las mujeres no tenemos por qué tener miedo, hay muchos hombres y entre ellos, tengo la fortuna de contar con mi marido que es un hombre que siempre me ha apoyado”, dijo la conductora en entrevista para Sal y Pimienta de Univision al hablar de Fernando Reina, su marido desde hace casi nueve años. “Sabe con quién se casó, ‘no me casé con una monja’, respetando a las monjas”, continuó la presentadora. “Tener alguien así a tu lado… Me lo merezco, o sea yo sí digo, me merezco al marido que tengo porque ha estado conmigo y ha aguantado en las buenas y en las malas”, expresó.

A su vez, la conductora contó lo que su esposo dice de las situaciones como la que ahora le tocó vivir. “Como hombre dice: ‘Es que por más que yo salga a defenderte, sabes, la gente pública nunca va a tener la razón…’”. Pero eso o impidió que tomara su Instagram para dedicarle un extenso y sentido mensaje que Galilea recordó muy conmovida. “Me puso unas palabras tan bonitas, y dijo una cosa tan bonita: ‘Ni siquiera se le acercan esas fotografías a la belleza de mi mujer desnuda y con ropa, si así mi mujer a los 47 años está, imagínense a los 16, 17, 18 años, pues no es el cuerpo ese de mi mujer’”, comentó la presentadora parafraseando el mensaje que le dedicó Fernando.

“Solamente agradezco siempre su cariño y su apoyo y sus palabras que son las que me hacen al otro día levantar la frente y decir: ‘Bueno, de qué me voy a avergonzar’”, continuó la conductora, cuya valentía y entereza fue aplaudida por sus colegas, amigos y seguidores. Galilea aseguró tener la consciencia en paz, pues está consciente de que ella no ha lastimado a nadie. “Y te voy a decir algo, qué bien, qué rico y qué bendición poder dormir en paz, porque cuando duermes en paz es que sabes que no le haces daño a la gente, aunque haya gente que te quiera hacer daño a ti, eso es lo más delicioso en el mundo, tener paz, tener tranquilidad, es una bendición de Dios”, aseguró.

Medidas legales

Desde que Galilea denunció el intento de extorsión del cual era víctima, dejó claro que emprendería medidas legales ante las personas que intentaron atacar su imagen. Sincera, la conductora explicó las razones por las cuales está totalmente convencida de dicha decisión. “¿Sabes por qué no lo voy a permitir? Porque tengo un hijo, y a partir de que tuve un hijo me volví una leona y las mamás lo sabemos, cuando nosotras tenemos hijos nos volvemos leonas, sacamos la garra”, señaló la presentadora. “Yo no se lo voy a permitir y no voy a permitir que mi hijo el día de mañana tenga un bullying o sufra por culpa de un cretino, por culpa de alguien que quiere dinero fácil”, advirtió decidida. A su vez, reflexionó sobre la importancia de enseñar a los niños desde pequeños el respeto a las mujeres. “Yo desde que supe que iba a tener un niño dije, mi única responsabilidad en esta vida es criar a un niño que no sea macho, que sea hombre, que tenga su carácter, que respete a la mujer, que se repete”, expresó la conductora. Finalmente, Galilea concluyó sobre la situación que le ha tocado enfrentar: “No se lo voy a permitir, y aparte pues que sepa que no estoy sola”, dijo.

