Elizabeth Álvarez, de luto por la partida de su abuelita Amparito

Aunque Elizabeth Álvarez suele ser muy discreta respecto a su vida personal, siempre se toma el tiempo para compartir algunos detalles de su intimidad con sus seguidores, sobre todo cuando se trata de momentos muy especiales y emotivos. Es por eso que la actriz se ha abierto de capa para hablar de uno del difícil momento por el que atraviesa ella y su familia, debido a la muerte de su abuelita, la señora Amparo Rivera García, quien falleció este domingo 14 de noviembre, a la edad de 97 años.

Con el corazón en la mano, la bella actriz escribió en su perfil de Instagram un mensaje de despedida para su abuelita, dejando fluir todos sus sentimientos a través de sus palabras y honrando la memoria de Doña Amparo. “Mi abuelita, Amparo Rivera García, con 97 años, hoy descansa en paz. Gran mujer, ejemplo de amor y dedicación a la familia”, escribió Álvarez junto a una fotografía durante la última videollamada que sostuvo con su abuelita.

La actriz habló de lo orgullosa que se siente de su abuelita, recordando los momentos que vivió a su lado y agradecida por los regalos espirituales que le hizo en vida. “Fue una guerrera incansable, me recibió siempre en su casa con un plato de caldo de pollo para el alma, el mejor que he comido. Me diste el mejor regalo de vida: a mi mamá y tú estabas tan orgullosa de ella”, compartió.

Elizabeth finalizó su mensaje con una emotiva despedida para Doña Amparo, en la que no solo habló de lo mucho que la va a extrañar, además le prometió nunca olvidarla y mantener su memoria viva a través de las vivencias que tuvo a su lado. “Amparito, como te decía de cariño, hoy ya estás con Dios, con mi abuelo y mi tío. Aquí tu legado seguirá con tus siete hijos 23 nietos y 21 bisnietos. Continuarás en cada generación a través de nuestras historias y recuerdos, abuelita querida, siento mucho tu partida, te vamos a extrañar. Gracias por todo, serás nuestro amor eterno”, expresó.

Los fans de Elizabeth Álvarez se han volcado en cariño para la actriz y debajo de su publicación han dejado algunos mensajes de aliento y consuelo para es y su familia, enviando sus condolencias y plegarias por el eterno descanso de su abuelita.

