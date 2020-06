Llena de orgullo, Ana Bárbara celebra la graduación de su hijo mayor, Emiliano

Para Ana Bárbara no hay nada más importante que sus hijos. Es por eso que no pierde oportunidad de hablar de ellos y expresar todo su amor por sus pequeños. Sobre todo cuando se trata de ocasiones especiales, como la que la familia celebró en estos días, debido a la graduación de preparatoria de Emiliano, el mayor de los retoños de la cantante. Con el corazón lleno de orgullo, la intérprete de Bandido no pudo ocultar su emoción y presumió por todo lo alto este importante logro en la vida escolar del guapo jovencito.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Ana Bárbara compartió una serie de imágenes en las que mostró cómo fue el festejo familiar que organizaron para conmemorar este gran paso en la vida del galán de 19 años. A pesar de que le tocó graduarse en un momento bastante complicado para el mundo, la artista se encargó de que su hijo pudiera disfrutar de este instante irrepetible, por lo que todos lucieron de lo más guapos. Ella con un elegante vestido plateado y él con el uniforme de la Academia Militar Culver, en la que Emiliano estudió.

Junto a las emotivas postales, en las que también aparecen el novio de la intérprete, Ángel Muñoz, así como sus hijos menores, Jerónimo y José María, Ana Bárbara dedicó unas lindas palabras para el festejado. “Aunque en los pasajes de la vida queda evidenciada una aparente realidad, los seres humanos tenemos la gran oportunidad de hacer una propia, es por eso que hoy celebro por lo alto, lo que a pesar del confinamiento es un gran día: la graduación de mi pedazo de mi alma ¡Emiliano!”, se puede leer al inicio de su mensaje.

VER GALERÍA

Llena de emoción por ver los logros de su hijo materializados, la artista de 49 años destacó el gran esfuerzo que realizó el joven a lo largo de esta etapa escolar y no pudo más que expresar el gran amor que le tiene a su pequeño. “Hijo: veo con orgullo el enorme esfuerzo que hiciste durante los cuatro años de High School. Gracias de todos los que te amamos por dejarte el corazón y felicidades a todos los graduados de tu generación, son guerreros incansables”, finalizó la guapa intérprete de Loca.

Aunque no pudo estar presente, Paula Levy, hija de la fallecida Mariana Levy y a quien Ana Bárbara ha adoptado como una hija, también se hizo presente en esta fecha tan marcada en el calendario familiar, dejando un tierno mensaje para Emiliano. “Te conocí cuando estabas así (de chiquito)”, escribió la jovencita, a lo que Ana Bárbara contestó: “Te extrañamos, flaca”. Aunque la celebración fue muy íntima y familiar, la cantante se aseguró de que cada detalle del festejo fuera espectacular, por lo que a pesar de no poder celebrar de forma pública la graduación de su hijo, el festejo fue por demás especial.

VER GALERÍA