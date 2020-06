Lorenzo Lazo recuerda a Edith González a un año de su lamentable partida

La sonrisa y encanto de Edith González nunca se apagaron, incluso en medio de su batalla contra el cáncer. Es por eso que para muchos, la partida de la actriz fue toda una sorpresa, pues siempre demostró ser una mujer con mucha entereza y positivismo, que dio su mejor cara a su público y enfrentó la adversidad con mucha fortaleza y optimismo. A un año de su triste partida, su círculo más cercano, encabezado por su viudo, Lorenzo Lazo Margain, han recordado de forma emotiva a la actriz, que falleció el 13 de junio de 2019, a consecuencia de la enfermedad contra la que luchó por varios años.

Tal y como lo adelantó Lorenzo en sus redes sociales hace unos días, la mañana de este sábado se realizó una misa en honor de la memoria de la hermosa actriz, oficiada desde la Basílica de Guadalupe, la cual fue transmitida en vivo a través del sitio oficial del recinto religioso, por lo que la familia de la actriz, así como todos sus fans pudieron ser partícipes de este momento de oración. Recordemos que por el momento, el lugar se encuentra cerrado al público, debido a que actualmente se encuentra cerrado debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el país.

Por su lado, el viudo de la actriz rindió un sentido homenaje a la que fue su esposa por más de nueve años, compartiendo una fotografía en su perfil de Instagram, en la que mostró el altar que le ha dedicado en su hogar, en el que junto a una linda imagen de la actriz, ha puesto algunas flores y una veladora. En esta ocasión, Lorenzo ha preferido guardarse las palabras para él.

Algunos amigos famosos de la actriz han dejado sus mensajes de aliento para el economista, así como para su familia, además de que han enviado sus oraciones y mensajes para Edith hasta el cielo, recordándola como una mujer fuerte y positiva, además de talentosa.

Sin duda alguna, el último año no ha sido fácil para la familia de la actriz, sobre todo para su madre, la señora Ofelia Fuentes, quien aún reciente el enorme vacío de la ausencia física de su hija y no ha logrado asimilar la partida de Edith. Ha sido la actriz Lorena Velázquez, amiga cercana de la familia, quien ha revelado algunos detalles sobre cómo se encuentra madre de la artista. “Ella no cree que Edith haya muerto, ella lo único que te dice es ‘ay Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?”, contó en entrevista con el programa televisivo De Primera Mano. “Para ella no ha muerto”, expresó de forma contundente, resumiendo el día a día de Doña Ofelia.

