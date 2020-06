Pablo Lyle reaparece en las redes sociales de su esposa

Los últimos meses no han sido los más fáciles para Pablo Lyle, quien se encuentra en arresto domiciliario en Miami, luego de verse involucrado en un altercado vial que terminó con la muerte de un hombre de 63 años y por la cual el actor ha sido acusado de homicidio involuntario. Desde entonces, Pablo se ha mantenido alejado de la pública en general, en medio de la incertidumbre, luego de que la Corte le negara el recurso de defensa propia con el que intentaba demostrar su inocencia, a la espera de que se fije una fecha para su siguiente audiencia, la cual ha sido pospuesta hasta pasada la contingencia sanitaria. Mientras tanto, la esposa del actor, Ana Araujo, es quien ha vuelto a las redes sociales para enviar un mensaje de aliento para su marido y revelando algunas imágenes familiares nunca vistas.

A través de Instragram Stories, Ana compartió una fotografía en la que aparece Pablo junto a su hermana Silvia Lyle y su cuñado Lucas Delfino. En la postal, todos lucen muy sonrientes y queda en evidencia que fue tomada antes del trágico incidente que cambió por completo la vida del protagonista de telenovelas. “Te quiero tanto”, fue el mensaje con el que la mujer de Lyle acompañó a su imagen, sin especificar a quien iban dirigidas las emotivas palabras.

Cabe destacar, que Pablo se encuentra alejado de su esposa y sus dos hijos, pues Ana tuvo que viajar a México antes de iniciar la cuarententa. Sin embargo, no ha podido regresar a Miami debido a las restricciones que existen por la emergencia sanitaria, por lo que el actor podría estar pasando el confinamiento a solas.

De hecho, hace unas semanas, el abogado de Pablo Lyle, Bruce H. Lehr, habló sobre el estado anímico de su cliente, dejando en claro que todo el asunto sobre la pandemia ha mermado en su ánimo, pues realmente se encuentra preocupado por la situación, además de estar solo en medio de esta difícil situación que el mundo enfrenta. “Mucha gente cree que es muy fácil para Pablo llevar casi un año en arresto domiciliario en Miami. Déjenme decirles que Miami es un lugar adorable cuando vives aquí, pero recuerden que para él es un país ajeno, los Estados Unidos, y ahora con el brote de coronavirus y la cuarentena obligatoria, la gente se podrá dar cuenta de lo difícil que es no poder salir de casa…”, explicó en entrevista con el programa Ventaneando.

El experto en leyes dejó en claro que Pablo no la está pasando nada bien debido a que se encuentra lejos de su familia, además de lo que implica estar al pendiente de las noticias que suceden en su entorno. “Está sufriendo, y solo con el asunto del virus la gente ha descubierto y se ha dado cuenta de lo duro que es no poder salir… Creo que con la cuarentena todo mundo necesita tomar terapia, pero no es algo que le sugeriría, depende solamente de él. Lo que él esté haciendo es algo que no comentaré, pero no creo que se esté divirtiendo para nada…”, dijo.

