Lorenzo Lazo comparte los detalles de la misa por el primer aniversario luctuoso de Edith González

Honrar la memoria de Edith González en su primer aniversario luctuoso será un acto muy especial, no solo para su familia y aquellos amigos tan entrañables que compartieron con ella a lo largo de su vida, sino también para sus fanáticos. Por esa razón, este 13 de junio, al cumplirse un año de su partida, se celebrará una misa en honor a la actriz, así lo compartió su viudo, Lorenzo Lazo, quien además destacó un detalle muy importante de esta ceremonia, pues se tratará de una misa comunitaria sin asistencia de público por disposición oficial, debido a las condiciones de salud actuales por la pandemia de coronavirus, desde uno de los recintos religiosos más importantes de México, la Basílica de Guadalupe.

Por supuesto, el anuncio ha conmovido a todos aquellos que guardan gratos recuerdos de la estrella, que no han perdido detalle de las indicaciones que se incluyen de manera puntual en el comunicado, ilustrado con una imagen de la Virgen de Guadalupe. “Edith González de Lazo. Se celebrará una misa por su eterno descanso el sábado 13 de junio a las 9:00 A.M. en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe…”, se puede leer en las primeras líneas del anuncio, en el que se especifica que la transmisión se llevará a cabo a través del sitio web oficial del recinto mariano, así como por la plataforma de videos YouTube. “En virtud de las restricciones sanitarias vigentes, no hay acceso al público”, se agrega.

A través de este anuncio, la familia también aprovechó para agradecer a todos aquellos que a lo largo de este periodo han extendido con sinceridad sus muestras de afecto, poniendo en alto la memoria de la artista, que sembró amor y cariño no solo entre sus seres queridos, sino también en el público que siempre la apoyó. “Las familias Lazo Margáin y González Fuentes agradecemos sus oraciones, así como todas las muestras de aprecio que han expresado en su memoria”, se puede leer al final del anuncio, dado a conocer de manera pública a través de las redes sociales.

Cabe destacar que a lo largo de estos meses, Lorenzo ha honrado la memoria de su esposa Edith a través de bellos mensajes en sus redes sociales, aunque siempre manteniendo estricta discreción en torno al tema de la partida de su compañera. Además, ha puesto en alto la calidad humana que siempre la distinguió, como lo hizo en diciembre de 2019, durante la realización de un homenaje dedicado a la intérprete, el cual fue ligado a una buena causa. “Edith era muy sensible para el arte, desde muy chica fue expuesta al arte… Esa sensibilidad la hizo, desde mi punto de vista, ella misma una obra de arte. Esta sensibilidad al arte la trasmitió a la familia, la transmitió a su hija, que también es mi hija, la transmitió a quienes la rodean…”, recordó en aquel momento.

Fue el 13 de junio de 2019 cuando el mundo del espectáculo lloró la partida de Edith González, que durante sus últimos años de vida lucho de manera incansable contra el cáncer que padeció. Sin embargo, la actriz supo encausar su circunstancia para alentar a quienes como ella, enfrentan una situación de salud similar, dejando así una importante lección que hasta el día de hoy es recordada por quienes se han inspirado en su ejemplo.