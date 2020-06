La elegante respuesta de Jacky Bracamontes a quien cuestionó a Martín Fuentes

Además de ser una talentosa actriz y una carismática conductora, Jacky Bracamontes es una mamá dedicada. En su labor de criar a cinco niñas, ha hecho un equipo perfecto con su esposo, Martín Fuentes, quien es el padre más cariñoso y divertido. El piloto de carreras a menudo comparte en sus redes sociales algunos videos de las actividades deportivas que realiza con tres nenas mayores, y ya sea con Jackita, la mayor, o con Renny que es más pequeña y suele quedarse dormida, él siempre ha sido muy protector y está al pendiente de ellas, no obstante, eso no ha evitado que se generen algunas críticas. Consciente de los comentarios sobre su marido, Jacky ha decidido ser clara y poner un alto a cualquier señalamiento de su tipo, asegurando que él jamás ha puesto en riesgo a sus niñas.

Jacky aprovechó una entrevista reciente para responder de una vez por todas a quienes consideran que su esposo ha llegado a poner en riesgo la integridad sus hijas con sus pasatiempos. “Su vida son sus hijas, ¿tú crees que pondría en riesgo la vida de sus hijas? Si las pone a hacer algo es porque sabe que él está ahí y que cualquier cosa está ahí y responde, no les va a poner algo que arriesgue su vida, nunca, porque de verdad sus hijas son su todo”, aseguró la conductora en una charla en vivo por Instagram para la revista Mujer In Time. Y es que a menudo Martín suele compartir con sus seguidores algunos vistazos de las actividades que hace con sus hijas mayores, Jackita, Caro y Renny, y entre las más recientes se encuentran algunos deportes acuáticos, los cuales han practicado con todas las medidas y equipo de seguridad.

A su vez, la ex reina de belleza habló de las razones por las que Martín ha animado a sus hijas a practicar ciertos deportes y actividades. “Lo que pasa es que quiere hacer a sus hijas sin miedo y aventadas, valientes y fuertes…”, explicó Jacky, quien aseguró que apoya totalmente esa iniciativa. “Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, me encantan las mujeres fuertes, valientes, o sea, yo soy pro de eso y estoy tranquila porque sé que jamás las va a arriesgar, aunque parezca arriesgado, jamás las va a arriesgar”, reiteró la estrella de La Voz US.

Si bien Jacky admitió que hay actividades que le dan cierto pavor, el hecho de que no las practique con sus hijas se debe a que, considera que no podría poseer las habilidades para hacerlo, caso contrario a su esposo, quien además de ser todo un experto en distintas diciplinas, tiene una gran fuerza, resultado de sus entrenamientos. “Yo no lo haría porque no me siento capaz, él si lo está haciendo es porque puede, porque puede cuidarlas al 100 por ciento”, aseguró la conductora quien, sin perder el sentido del humor, comentó entre risas: “De que está loco, está loco”.

Jacky compartió que desde que conoce a Martín siempre ha sido un amante de las emociones fuertes e incluso recordó su charla el día que sus amigos Maky y Juan Soler los presentaron. “Fuimos con ellos al cine, y saliendo del cine fuimos a cenar y Martín me dijo: ‘Voy a ir a esquiar no sé que, me voy a aventar de un helicóptero y voy a esquiar algo que nunca he esquiado….’ Y yo, hello, Maky a quién me presentaste, a un loco adicto a la adrenalina”, contó divertida. “Así lo conocí y así me gustó”, aseguró, explicando además que han hecho un equilibro perfecto puesto que ella es más tranquila.

