Jessica Mulroney, mejor amiga de Meghan, pone pausa a su carrera en medio de la polémica

En tiempos de cambio, cuando el mundo es testigo de la lucha que se está llevando a cabo en Estados Unidos para acabar con el racismo, Jessica Mulroney, mejor amiga de Meghan Markle, se ha visto en medio de la polémica. El jueves por la noche ha tenido que publicar una segunda disculpa, después de que se anunciara que su programa de televisión I do, Redo, había sido cancelado tras la disputa que tuvo con la blogger canadiense Sasha Exeter, quien dio a conocer un episodio nada agradable en el que se enfrentó contra Mulroney

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Las imponentes imágenes de las movilizaciones en Estados Unidos

El caso de George Floyd que ha escandalizado a Estados Unidos

Todo comenzó con un video de 12 minutos que Sasha publicó en Instagram, en él narró lo que sucedió en los últimos días. Exeter dijo que Mulroney ‘se ofendió’ por una sencilla publicación que ella hizo la semana pasada pidiendo a otras bloggers e influencers para que usaran su plataforma para crear consciencia sobre el movimiento Black Lives Matter. “Una serie de comportamientos y tonterías…(culminaron) con una amenaza por escrito el miércoles pasado. Durante un periodo de alrededor de una semana, Jessica básicamente ha cumplido con cada una de las cosas que una mujer blanca absolutamente no debería hacer durante el más grande estruendo racial en la historia”, dice Sasha en el video señalando que tenía miedo de que su trabajo estuviera en riesgo por el mensaje en el que Jessica dejaba claro que hablaría con marcas sobre ella. También mencionaba que no entendía cómo no había querido apoyar el movimiento si su mejor amiga es la mujer afroamericana más famosa del mundo. Sin culpar a nadie, Sasha narró una serie de consecuencias que sufrió, entre ellas, el bloqueo de su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

Jessica respondió con un comunicado en el que señalaba que no pretendía amenazar su trabajo, además de apuntar a que se encontraba “dando el micrófono a voces negras dejándolos tomar poder de mi cuenta y compartiendo sus experiencias”, señalando que usaría este tiempo para reflexionar, escuchar y aprender. Poco después de ese mensaje, el show de Jessica fue cancelado, mientras fue despedida del show Cityline y de la marca Hudson’s Bay. Jessica, tomó nuevamente su cuenta de Instagram para escribir: “Los eventos que han transcurrido en los últimos días me han dejado claro que tengo trabajo por hacer. Me doy cuenta más que nunca cómo ser una mujer blanca con privilegios me ha dado ventajas sobre muchos y particularmente sobre la gente de la comunidad negra. Mientras no puedo cambiar el pasado, puedo hacer mi parte para hacerlo mejor en el futuro”.

“Respeto la decisión de CTV y ge decidido separarme de mis compromisos profesionales en este momento. Voy a tomar este tiempo para reflexionar, aprender y concentrarme en mi familia. También quiero tomar un momento para aclarar que no tengo intención de emprender ninguna acción legal. Yo estuve mal y por eso, lo siento mucho. Me mantengo más comprometida que nunca en apoyar los esfuerzos contra el racismo y haré todo lo que esté en mi poder para corregir este error”, finalizó.

VER GALERÍA