Eugenio Derbez y la sugerencia a su esposa Alessandra Rosaldo de hacerse amiga de Victoria Ruffo

Los Derbez no desaprovechan ni un solo instante de la cuarentena, pues más allá del aislamiento, y gracias a la tecnología, han logrado mantenerse tan unidos como siempre. Prueba de ello es la serie que la familia lanzó, titulada DesHecho en Casa, y en la que no han faltado las simpáticas anécdotas, como una de las más recientes, cuando Eugenio sugirió a su esposa, Alessandra Rosaldo, hacerse amiga de Victoria Ruffo, la madre de José Eduardo. Y claro, el comentario fue tomado con tanto humor, que los integrantes del clan, entre ellos Vadhir y Aislinn, continuaron su charla haciendo varias bromas, dando muestra de la buena actitud con la que asumen la vida, durante este periodo en el que tampoco han parado de trabajar.

Todo inició cuando José Eduardo compartió detalles de las atenciones que su madre ha tenido con él esta cuarentena, pues reveló que le ha proporcionado algunos artículos para sobrevivir al “encierro”. Posteriormente, Eugenio no contuvo las ganas de hacer énfasis en este punto, dando pie a uno de los instantes que más llamaron la atención durante la transmisión. “Le compraron a José Eduardo una tanda de 800 rollos de papel de baño para que no le faltara nunca en la vida…”, dijo el comediante, quien recibió la simpática respuesta de su hijo. “Porque se preocupan por mí…”.

Fue así como Alessandra tomó la palabra, para destacar el gran acierto que Victoria tuvo al apoyar a José Eduardo de esa manera. “Eso sí, he de decir que como madre se preocupó por él y le mandó a hacer todo un súper y demás, y eso está muy padre…”. De inmediato, Eugenio le hizo a su esposa una sugerencia, lo que provocó risas en Vadhir. “¿Por qué no haces un club y te juntas con ella y se vuelven súper amigas?”, agregó el productor de cine, para escuchar la respuesta de la madre de su hija Aitana, a quien prestó mucha atención. “Voy a hacer un club de las mujeres de Derbez, muchos, muchos miembros…”, dijo la cantante de lo más divertida.

Y es que si bien Alessandra y Victoria no han convivido, la intérprete de Sentidos Opuestos recuerda a la actriz como una mujer cordial, esto a raíz de la ocasión en que, por una coincidencia, se dio el primer encuentro entre ambas. Aquel día, ella y Eugenio pasaron a dejar a José Eduardo a casa de su madre, luego de disfrutar unos días en Valle de Bravo, pero la cantante pidió permiso para entrar al baño a casa de la actriz, sin imaginarse que se la encontraría. “Yo me acuerdo que nos saludamos cordialmente, nos saludamos bien, no sé si a lo mejor ella se habrá molestado, pero no, tu mamá se portó súper linda, súper linda, normal”, confesó en mayo pasado durante una charla con el joven actor en su canal de YouTube.

Por su parte, José Eduardo hizo otra importante confesión en ese momento, pues asegura que si años atrás logró tomar el gusto por la música de Sentidos Opuestos, fue gracias a su mamá. “Yo soy fan de las canciones de Sentidos Opuestos… mi mamá escuchaba Sentidos Opuestos. Yo me sé todas las canciones…”, reveló. “¿Deveras? Júramelo… ¡Qué belleza!”, dijo Alessandra con una sonrisa en el rostro.

