Angelina Jolie revela la triste historia detrás del nombre Shiloh

Apenas hace unos días, Angelina Jolie y Brad Pitt celebraban los 14 años de su hija Shiloh. Con seis hijos a cuestas, la expareja ha intentado encontrar la forma de negociar la solución más positiva para todos ellos desde que se anunció su separación y parece que en la cuarentena lo han logrado. Ante esto, por primera vez, Angelina ha abierto su corazón para explicar por qué eligió el nombre Shiloh para la primera hija biológica de los actores, y la razón no podría ser más triste. Siempre con un enorme cariño por la memoria de su madre, no ha sorprendido que el motivo esté ligado a ella.

“Era un nombre que mis padres casi le ponen a su primer hijo, tuvieron una pérdida: Shiloh Baptiste. Como mi padre estaba grabando en Georgia y era el nombre más sureño que (mis padres) pudieron pensar. Es un nombre que siempre me ha gustado. Solía registrarme con él en los hoteles: Shiloh Baptist. Así me registraba cuando Brad llamaba a los cuartos de hotel donde me estaba quedando”, contó a Vanity Fair. En vez de Baptiste, Shiloh lleva como segundo nombre Nouvel.

Sorprendentemente, aunque en los últimos años, sus contadas declaraciones sobre su ex han sido bastante escuetas y no todas ligadas a memorias positivas, en este caso, Angelina dejó ver un recuerdo romántico que los inspiró a la hora de elegir un nombre para su hija. Éste no fue el único vistazo al pasado que dio en su relación. La ganadora del Oscar contó que Brad alguna vez le regaló un libro sobre religiones y que ahora ella les enseña a sus hijos para que ellos puedan decidir informadamente.

“Ellos pueden elegir una o ser un estudiante de todas ellas. Vamos a celebrar Kwanzaa para nuestra niña. Celebramos los festivales de la luna y el agua para nuestros chicos. Los llevamos a templos en algunos países. También a la iglesia”, explicó.

Esta constante apertura ha hecho que no sea una sorpresa el anuncio de la donación que Angelina ha hecho al NAACP Legal Defense Fund. Después de que Brad fuera visto apoyando las protestas en Los Ángeles, manifestándose desde su motocicleta, ahora se sabe que Jolie ha donado 200,000 dólares (4.5 millones de pesos mexicanos) a la causa. “Estoy con el NAACP Legal Defense Fund en su lucha por la equidad racial, justicia social y su llamado urgente por una reforma legislativa”, informó en un comunicado a Entertainment Tonight.

