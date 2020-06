Mauricio Ochmann sobre un diagnóstico médico incorrecto: 'Me timaron'

La vida de Mauricio Ochmann ha estado en el centro de atención por el reciente estreno de su nueva serie R, además de los temas personales que ha enfrentado en los últimos meses, así como por sus divertidas ocurrencias. En su nuevo trabajo actoral, el actor interpreta a Francisco ‘Franco’ Barrón, un hombre que llevaba una vida bastante aburrida y que tras ser diagnosticado de forma errónea con una enfermedad terminal, decide darle un giro a su vida. Aunque se trata de una historia de ficción, en la realidad, Mauricio pasó por una situación muy parecida a la de su personaje, pues vivió con un diagnóstico médico incorrecto por varios años.

Así lo reveló Mauricio durante una charla virtual en la que habló de su más reciente trabajo actoral, revelando la curiosa anécdota que le hizo pensar que algo no estaba bien con su cuerpo. “La verdad es que una vez me pasó algo muy extremo y viví muchos años en el engaño. Me tomaron una tomografía después de una crisis respiratoria que tuve y me salió que tenía un pulmón más chiquito que el otro”, contó el guapo artista de 42 años, durante una entrevista con la estación de radio Xtrema 95.3 FM.

El actor reveló que tras recibir el diagnóstico, no tuvo más remedio que resignarse y aprender a vivir con la idea de que así había nacido y no había nada qué hacer al respecto, además de que nunca se le ocurrió buscar una segunda opinión médica. “Yo me quedé con la idea de: ‘bueno, pues tengo un pulmón más chiquito que el otro, así me tocó’”, relató el guapo artista de 42 años, durante una entrevista con la estación de radio Xtrema 95.3 FM.

Sin embargo, Ochmann tuvo la oportunidad de escuchar una segunda opinión médica sobre su rara condición, muchas años después, cuando por cuestiones del destino le realizaron una nueva tomografía. “Después tuve un accidente en moto, muy leve, pero igual me tomaron tomografías de todos lados, radiografías y tal, y entonces me salían los dos pulmones perfectos. Entonces dije ‘me timaron’, viví en el engaño muchos años”, reveló entre risas. “Una segunda opinión siempre es necesaria”, agregó.

Además de R, Mauricio se encuentra a la espera de retomar su carrera, una vez que pase la emergencia que mantienen gran parte del mundo en cuarentena por el coronavirus, entre los estrenos pendientes que tiene está el de la película Y Cómo es Él, en la cual comparte créditos con Omar Chaparro y Zuria Vega, entre otros proyectos que se encuentran en pausa y que espera poder reiniciar lo antes posible.

