El emotivo video que los jugadores del Atlas grabaron para Iñaki, el hijo de ‘La Choco’ y Rafa Sarmiento

El año pasado Rafa Sarmiento, Jimena Pérez y sus hijos se mudaron a España con el propósito de que el pequeño Iñaki tuviera la atención prefesional necesaria para el Transtorno Específico del Lenguaje que le fue diagnosticado. Emocionado, el conductor había compartido que su hijo mejor había mostrado grandes avances, situación que lo tenía muy feliz. No obstante, con el confinamiento debido a la pandemia, las terapias presenciales del niño fueron canceladas. Pero luego de varias semanas, Iñaki ha posido regresar a sus sesiones, y lo ha hecho no sólo con el respaldo y cariño de sus papás, sino también con los ánimos que le han enviado algunos jugadores del club Atlas. Germán Conti, Jesús Isijara, Ignacio Jeraldino y Lorenzo Reyes grabaron un inspirador video con el que le manifestaron su apoyo y sus mejores deseos en este retorno a sus terapias. Los Sarmiento Pérez son aficionados del Real Betis, club en el que antes militó Reyes antes de unirse a las filas del equipo tapatío. "¡Iñaki regresó feliz y motivado a sus terapias! No tengo palabras para agradecer a Atlas F.C. por este detalle que se queda en nuestro corazón. Cariño y agradecimiento siempre, ¡son lo máximo!", escribió La Choco en su Instagram al compartir el video en su Instagram. Rafa también agradeció el noble detalle de los jugadores, tal como lo expresó en su propia cuenta. "Lindo gesto que tienen con Iñaki en su regreso a terapias. Es cierto, el niño es bético como lo dicen aquí y como lo fue Lorenzo; pero en esto no hay colores ni clubes. Solo hay empatía, cariño, inclusión. Gracias Atlas, gracias muchachos. Nos han llenado de emoción. Detallazo", comentó. Haz click abajo para ver el video que le dedicaron los jugadores al pequeño Iñaki.

