Fernando Reina sale a la defensa de Galilea Montijo ante la extorsión: ‘Sé con quién me casé’

Siempre sincera y transparente, Galilea Montijo suele compartir en sus redes sociales momentos especiales de su vida, pero ayer hizo uso de sus cuentas para denunciar una desafortunada situación: ha sido víctima de in intento de extorsión. La conductora fue clara en su mensaje al descartar que las imágenes con las que pretendían chantajearla fueran reales y señaló que ya está tomando las medidas legales correspondientes. Luego de que se dieran a conocer estos hechos, amigos y fans la conductora halagaron su valentía y le expresaron su apoyo. Por su parte, Fernando Reina, quien apenas hace unos días le dedicaba a la estrella de Hoy una romántica felicitación por su cumpleaños, salió a la defensa de su esposa, y no escatimó en palabras para manifestarle su respaldo y cariño.

Fernando tomó el poema La Calumnia, del famoso escritor Rubén Darío, para dedicárselo a su mujer en medio de la desagradable situación que está viviendo. “Puede una gota de lado sobre un diamante caer; puede también de este modo su fulgor oscurecer; pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno, el valor de lo que lo hace bueno no perderá ni un instante, y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno”, dicen los versos que el empresario compartió en su Instagram, dando entender que en su interpretación de los mismos Galilea es y siempre será valiosa sin importar cuantas veces intenten calumniarla.

El empresario acompañó dicha cita con un extenso y contundente mensaje de su autoría, en el cual reiteró su apoyo y amor incondicional a Galilea. “Una persona que con muy pocos escrúpulos y menos valores ha tratado de intercambiar material fotográfico con desnudos y lleno de edición por dinero. Fotografías en las que trata de vender una narrativa falsa, aludiendo a los inicios de la carrera artística de mi esposa”, escribió Fernando de manera enérgica. “Las fotos en mención debieron ser tomadas hace más de dos décadas y considerando que mi esposa a sus 47 años luce más que espectacular -con o sin ropa-, el material fotográfico en cuestión no le hace justicia, ni es capaz de acercarse a la belleza de Martha Galilea Montijo Torres”, aseguró Fernando.

“No me sentiría molesto, celoso o avergonzado si mi esposa hubiera posado desnuda -ni ayer, ni hoy- al contrario, sería como en todo lo que ella ha hecho en su trayectoria, sería motivo de orgullo para mí, pues siempre ha trabajado con dignidad y entrega, me enamoré de una mujer exitosa y muy trabajadora que no tiene por qué avergonzarse de nada”, continuó Fernando en su publicación. “Sé con quién me casé, con quién tengo un hijo y con quién paso mis momentos buenos y malos; esa persona no es la que está retratada en un puñado de fotografías que tienen como única intención de lastimar y difamar”, aseguró el empresario, quien lleva casi nueve años de matrimonio con la conductora de Hoy.

“Juzgar no me corresponde a mí, a mí lo que me corresponde es estar a un lado de mi esposa sabiendo que es víctima de un acto infame que solo viene a reforzar nuestra unión”, finalizó el empresario su post, mismo que fue aplaudido por sus seguidores, quienes le expresaron su apoyo a él y a Galilea. Y fue precisamente la conductora quien no pudo pasar por alto el sentido mensaje con el que Fernando le reafirmó una vez más el profundo amor que le profesa. “No tengo palabras, te amo”, comentó ella.

