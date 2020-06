Contundente, Andrea Legarreta se desmarca de la nueva polémica en la que la han involucrado

A lo largo de esta semana, comenzó a ser tendencia en redes sociales el hashtag #DestruyocomoLegarreta, el cual surgió a raíz de las protestas que se han dado en México en los últimos días. En estos eventos, también se han dado actos de vandalismo y saqueo, los cuales han sido atribuidos a colectivos anarquistas a los que supuestamente pertenece una joven que fue identificada en redes sociales bajo el apellido de Legarreta y que de forma errónea ha sido ligada a la presentadora del programa Hoy, Andrea Legarreta. Para evitar cualquier malentendido y parando los ataques de los que ha sido víctima tras la difusión de información no verificada sobre su familia, la también actriz ha salido a defenderse -como lo ha hecho en otras ocasiones-, con un contundente mensaje con el que ha despejado cualquier duda al respecto.

Trasparente como siempre, Andrea tomó su cuenta de Instagram para pronunciarse sobre este tema y aclarar de una vez por todas que la joven a la que se ha señalado como su prima, en realidad no forma parte de su familia y ni siquiera la conoce. “En primera les quiero decir que no conozco a ninguna Elizabeth Legarreta. No tengo conocimiento si hay algún familiar lejano que tenga una hija que se llama así. A ella, a la que veo en las fotografías, no la conozco”, dijo la conductora en un video compartido en su perfil. “El apellido no nos hace familia de nadie y mucho menos si no la conocemos. También soy Martínez, quiero pensar que soy prima de casi todo México porque somos muchos Martínez”, aclaró.

Andrea aprovechó el momento para desmarcarse de las acciones de la joven, asegurando que ella sería incapaz de cometer dichos actos, por lo que pidió que la dejaran de vincular a este tipo de conductas, insistiendo nuevamente en que la mujer señalada no forma parte de su familia. “Así fuera mi hermana, yo no soy así. No soy una mujer que comete este tipo de acciones. Los que me conocen bien, no tengo porque decirles cómo soy. Los que no me conocen personalmente y me han seguido a lo largo de mi carrera, saben qué clase de persona soy. Saben que en lugar de destruir, trato de construir, saben que en lugar de atacar, trato de defender”, reiteró.

Andrea explicó que, si bien, ha participado en varias marchas, trata siempre de enfocarse en lo positivo, aportando a las protestas y participando activamente en diferentes causas. “Si quieren alguna información mía de alguna marcha, pues la más reciente fue cuando fuimos a marchar mis hijas, amigas y yo en pro de los derechos de las mujeres y contra la violencia. Me ha tocado participar en eventos contra la homofobia, por ejemplo y siempre trato de estar a favor de lo positivo”, señaló.

Finalmente, Andrea Legarreta envió un fuerte mensaje a quienes han promovido el hashtag en su contra y la han atacado a través del mismo. “Por favor, les pido a los que están mintiendo, diciendo que esa mujer es mi prima, que retiren sus comentarios… No me relacionen con esa mujer porque yo ni la conozco, no es mi prima. Es claro que han buscado por muchos medios ensuciarme en las distintas etapas de mi vida. Ya no lo voy a permitir. Y así fuera mi hermana, mi madre, mi padre, mi prima de verdad: no soy yo, que quede claro, esa no soy yo, ni esa mi familia”, conlcuyó.

