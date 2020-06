Con entrañables imágenes, Tania Ruiz celebra los 6 años de su hija Carlotta

Este 9 de junio Tania Ruiz se vistió de fiesta para celebrar los 6 años de su hija Carlotta, a quien le preparó un entrañable video, en el que hizo un recuento de su vida juntas. La modelo acompañó este clip de una grabación de su hija declarándole su amor un acto que, según contó, fue iniciativa de la pequeña, quien citó a toda la familia para expresarles su cariño. En el audio, se escucha a la niña decirle a su mamá: “Eres cómo un ángel para mí”. Tania acompañó este video, con imágenes inéditas del nacimiento de su hija, de material audiovisual que había guardado para una ocasión especial, como el sonido de su corazón en el vientre.

Ruiz también le dedicó un lindo mensaje que publicó como descripción de este clip: “¡Feliz cumpleaños amor mío! Gracias por estas palabras que pude grabar cuando, a cada uno de la familia, nos llevaste en privado a decirnos unas palabras. Al salir, tus abuelos, con lágrimas me dijeron que tenía que grabarte. Gran sorpresa me lleve al escuchar estas palabras de tu corazón. Estos sentimientos tan profundos que, a tu corta edad, puedas expresar de mí, de esta manera. Las escucho una y otra vez. Quedarán grabas siempre en mi corazón y quise hacerte este video para agradecerte tantos momentos tan especiales, llenos de felicidad que me has dado desde mi embarazo, hasta estos 6 años”, escribió en la primera parte del mensaje.

La modelo continuó agradeciendo a la vida por la dicha de haber encontrado en su pequeña al amor más especial que ha experimentado: “Se llenan mis ojos de lágrimas y sólo puedo decirte, ¡Gracias Carlotta! Gracias, mi Niña Hermosa. Gracias por existir. Gracias por este amor tan puro, tan incondicional que sientes por mí. Te amo con todo mi ser. Gracias Dios por haberme dado la oportunidad de ser tu mamá y de sentir este amor tan puro y genuino”.

A lo largo del video se escucha, emocionada, Carlotta diciéndole a la modelo lo mucho que la admira y lo orgullosa que se siente de ser su hija: “Eres una mamá que tiene un corazón muy bondadoso y eres la mejor mamá que he tenido en mi vida y que, esta familia, es lo mejor que tengo en la vida”, comenta la niña en este audio donde, de fondo, vemos varias fotos de ambas en sus memorias más entrañables.

Aunque tiene sólo 6 años de edad, la niña consiguió verbalizar a la perfección el sentimiento tan grande que siente por su mamá: “Siempre cuando estamos juntas siento algo en mi corazón, siento que te quiero mucho y quiero ser como tú, no quiero ser modelo, pero quiero ser como tú (…) te siento en mi corazón cuando no estoy contigo mamá, te siento cuando me siento mal. Siento que tú siempre me ayudas y me cuidas, aunque no estés contigo (…) Eres un amor, eres la mejor mamá que todas las hijas hubieran querido. Eres como un ángel de la guardia”, se escucha decir a la pequeña Carlotta.