Gianluca Vacchi recorre L'Ermita, donde crecerá su bebé

Luego de que Gianluca Vacchi y su novia Sharon Fonseca hicieron público que se encuentran a la espera de la llegada de su primer hijo, el italiano no ha parado de compartir los detalles de esta nueva etapa de su vida con sus seguidores, mostrándose impaciente por tener a su pequeñito en brazos y compartir a su lado cada instante de su vida. Tal y como lo hizo hace unas semanas a través de las páginas de ¡HOLA!, el italiano ha dado un recorrido virtual a sus seguidores por su hermosa propiedad ubicada en Bolonia, Italia, en donde el también DJ criará junto a su pareja al pequeñito en camino. “Desde que era niño soñaba con un lugar como este. Trabajé toda mi vida para hacer realidad mis sueños… es aquí donde he tomado las decisiones más importantes de mi vida y donde están mis raíces… Y ahora no puedo esperar por ver a nuestro niño corriendo alrededor de este mágico lugar”, escribió el millonario como descripción para su clip. Da play al video y conoce el hermoso lugar en el que Gianluca y Sharon esperan ver crecer a su pequeño.

