Angélica Vale explica por qué sus hijos no hablan español habitualmente La actriz reveló que sus hijos hablan inglés, español y francés

Sin duda alguna, Angélica Vale es una de las celebridades que más trasparentes y cercanas con sus fans. De hecho, durante esta cuarentena, la actriz se ha mantenido en contacto con ellos a través de sus redes sociales y de los en vivos que suele realizar desde su casa en Los Ángeles, en los que en ocasiones también participan su mamá, la actriz Angélica María, y sus dos hijos: Angélica Masiel y Daniel Nicolás. Precisamente, ha sido la presencia de los pequeñitos en sus transmisiones que ha llamado la atención de sus seguidores, quienes se han percatado que los menores hablan muy poco español, por lo que no han dudado en cuestionar a la protagonista de telenovelas como Amigas y Rivales al respecto.

Sincera como siempre, la actriz no dudó en aclarar las dudas de sus fans, durante una reciente transmisión que realizó en Youtube y en la que también participó su famosa mamá. “Saben mucho español, pero no lo quieren hablar porque les da vergüenza”, explicó la también comediante. Y es que agregó, que Angeliquita ha tenido algunas complicaciones con la pronunciación en español, por lo que se le facilita más hablar en inglés. “Tuvo un problema de pronunciación muy fuerte de chiquita, entonces por eso le cuesta más trabajo”, compartió.

De hecho, según reveló la misma actriz en su Live, sus dos pequeñitos saben hablar español, francés e inglés, siendo este el idioma en el que más hablan y el que más dominan. “Cuando estudias francés, inglés y español es muy difícil”, explicó la orgullosa abuelita, quien además cuestionó a su nieta en español para demostrar a sus seguidores que, en efecto, la pequeña sí sabe hablar en el idioma natal de su mamá.

No es la primera vez que Angélica Vale habla sobre los problemas que su primogénita tuvo para aprender el español. En julio del año pasado, la también cantante ahondó en el tema durante una entrevista con el programa De Primera Mano, en donde despejó las dudas de la prensa que también la cuestionaron al respecto. “La verdad es que tuvimos que hablarles en inglés un buen tiempo porque Angélica tuvo un problema de pronunciación, de dicción. Entonces, sí nos recomendaron hablarle en inglés mucho tiempo… Fueron años de hablarle solo en inglés para que lo afianzara bien y después empezara a aprender los otros idiomas”, explicó en aquella ocasión.

Angélica Vale ya lleva varios años residiendo en Los Ángeles, California, prácticamente desde su boda con Otto Padrón, padre de sus dos hijos y con quien tiene nueve años de matrimonio. Y aunque en más de una ocasión ha dicho que es feliz con la vida que ha creado en Estados Unidos al lado de su familia, no deja de extrañar su país. “Estar fuera de México me cuesta mucho trabajo y lo añoro muchísimo, pero ha sido una década llena de amor, hermosa por mis hijos y la familia que he formado. La verdad es que sí estoy muy contenta”, comentó en 2018 en entrevista con TVNotas.