Inesita, la hija mayor de Inés Gómez Mont, muestra su dulce voz en su primera audición (escolar)

No hay nada que enorgullezca más a Inés Gómez Mont que su familia. La guapa conductora vive feliz cada día, rodeada siempre del amor de sus hijos, quienes han demostrado ser tan totalmente tiernos y encantadores. Inesita, la primogénita, es la niña más dulce y la mejor hermana mayor, pero además de estas cualidades, es una estrella en formación, pues desde hace tiempo ha mostrado su interés por el canto. A principios de año Inés soprendió a sus seguidores al compartir en Instagram un video de su hija vocalizando frente al espejo, y es que la pequeña demostró que tiene una voz muy linda y afinada. "Mi princesa. Ella solita se pone a vocalizar por que dice que algún día quiere tener una gran voz", escribió la mamá de seis al compartir el clip. "Amo tu perseverancia mi niña, y tu entrega a todo, estoy segura que todo lo que te propongas en la vida, lo vas a lograr", aseguró entonces. Firme en su propósito de cantar, ahora Inesita se ha propuesto un nuevo reto: participar en el video de fin de año de su colegio. La conductora contó que por voluntad propia, su hija contactó a su profesora de canto para pedirle una oportunidad, por lo que hizo su primera audición. "No sé si la elijan, pero me siento muy orgullosa de ella”, escribió. Maravillada con la iniciativa de su niña y por su entrega, Inés compartió además un par de fragmentos de las pruebas que hizo Inesita; haz click abajo para verla.

Loading the player...