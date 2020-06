Jorge Salinas aclara los rumores sobre lo ocurrido en su nueva telenovela

El mundo del entretenimiento es otro de los ámbitos que se ha visto afectado por la pandemia. Además de espectáculos como conciertos y obras de teatro, los rodajes de distintas producciones se pusieron en pausa, a la espera de que las condiciones fueran aptas para continuar. Con todas las medidas de seguridad, el pasado 25 de mayo se reanudaron en Televisa las grabaciones de la telenovela Te doy la vida, pues tal y como lo había contado José Ron -una de las estrellas-, el elenco y el staff tuvo que someterse a un estricto protocolo de seguridad. No obstante, días después se supo que dos personas que trabajaban en dicho proyecto habían dado positivo a Covid-19. Ante los comentarios y versiones que circularon al respecto, Jorge Salinas, ha aclarado lo sucedido.

Salinas, quien en el melodrama interpreta a Ernesto, explicó que, si bien es cierto que dos integrantes de la producción dieron positivo al virus, todo sucedió antes de que se retomara el rodaje y no durante como se había especulado. "En el retomo de grabaciones ellas no regresaron. Ya se había dado la noticia desde antes y (el departamento de) recursos humanos ya había tomado acciones”, señaló el actor en entrevista para Reforma. Estas declaraciones fueron reafirmadas por César Évora, quien también es parte del elenco del melodrama: “Se creó un alarmismo con ese asunto muy grande y absurdo… Todo esto fue antes (de retomar las grabaciones). Nada de eso pasó ahorita ni en medio de la grabación", señaló también a dicho diario.

Respecto a la versión que circuló en redes sobre su supuesta reacción al enterarse de los contagios, Salinas fue enérgico en desmentirlo: "Es totalmente falsa, no sé de dónde se sacó eso…”, señaló. El actor, quien da vida a uno de los personajes principales de la historia y a quien aún le quedan varias escenas por rodar, señaló que, a su parecer, hubiera sido mejor no haber pausado las grabaciones como se hizo en su momento. “Yo hubiera preferido no suspender las grabaciones hasta concluir lo que estamos haciendo. Ahorita es cuando más álgido está el contagio. Si hubiésemos terminado antes ahorita, estaríamos en casa", explicó.

Por su parte, el actor de origen cubano comentó que al parecer las compañeras que resultaron contagiadas habrían ya superado la enfermedad y que estarían listas para regresar a los sets de grabación. “Fueron dos compañeras actrices que dieron positivo, y tengo entendido que ya se recuperaron y se van a integrar a grabar otra vez”, señaló Évora sin revelar los nombres de dichas intérpretes. A su vez señaló que la productora Lucero Suárez modificó parte del guion y algunas escenas donde aparecían estas actrices para continuar con la producción. "Creo que Televisa es la primera que no quiere ningún tipo de complicación, ni tener actores o técnicos enfermos. Ha sido muy consciente y ha estado un paso adelante en esta cuestión de prevención del contagio”, señaló.

A finales del mes pasado cuando se reanudaron las grabaciones, José Ron, quien interpreta a Pedro en la telenovela, compartió en sus redes sociales cómo fue su regreso a los sets. En las imágenes mostró en sus Instagram Stories se podía ver a las personas usando cubrebocas. Mientras que su compañero Arturo Carmona compartió algunas en las que dejó ver que además de las mascarillas se suministró gel desinfectante, cartas y guantes de látex, además de que se implementó la toma de temperatura como parte del protocolo de seguridad.

