Vanessa Bryant estaría buscando una compensación millonaria por la pérdida de Kobe y Gianna

Vanessa Bryant ha ampliado la denuncia inicial en contra de la empresa Island Express Helicopters, propietaria del helicóptero en el que viajaban su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna, junto a otras siete personas, en el momento del accidente en el que perdieron la vida el pasado 26 de enero. La viuda de la leyenda de la NBA busca una indemnización daños y perjuicios en la demanda que ha emprendido en contra de la compañía, a la que le estaría solicitando cientos de millones de dólares, según han constatado varios medios de comunicación de Estados Unidos, como People, que han tenido acceso a los documentos presentados por la modelo ante la corte.

En dichos papeles, se detalla que Vanessa busca “daños económicos, daños no económicos, intereses de perjuicio, daños punitivos y otros recursos que el Tribunal considere justos y apropiados”, según detalla la revista. Aunque no se mencionan cantidades específicas, sí se hace mención a la prematura muerte del basquetbolista, pues en la demanda se argumentan las futuras ganancias de Kobe Bryant y lo que su partida representa para su familia en materia económica, lo cual se traduce a la pérdida de cientos millones de dólares.

Los abogados de Vanessa presentaron la demanda el pasado 24 de febrero ante la Corte Superior de Los Ángeles, en la que se especifican varios puntos por los que la responsabilidad del accidente recaería en Ara Zobayan, el piloto de la aeronave en la que perdieron la vida Kobe y Gigi, por lo que también se involucra a la empresa propietaria del helicóptero. “El accidente fue un resultado directo de la conducta negligente de Zobayan por la cual el acusado Island Express Helicopters es indirectamente responsable en todos los aspectos", se puede leer en un fragmento de la denuncia.

Entre los puntos que se detallan en el documento, destacan varios errores, por lo menos ocho, que el piloto habría cometido el día del fatal accidente, entre ellos el de no abortar el vuelo, no evaluar las condiciones climáticas y haber volado en condiciones que no le permitieron controlar la aeronave, por mencionar algunos.

La parte de la denuncia que habla de la millonaria indemnización que está pidiendo Vanessa a la compañía de helicópteros, recién fue incluida en un nuevo resumen del caso, el cual fue presentado el pasado lunes 8 de junio ante la Corte, según detalló Entertainment Tonight.