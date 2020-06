En definitiva, Eugenio Derbez tiene a los hijos más divertidos. Todos ellos talentosos en su ramo, Aislinn, Vadhir y José Eduardo, han logrado ganarse su propio lugar en el mundo del espectáculo, y la pequeña Aitana se ha ganado al público con su simpatía. Ya sea en la actuación, en la música o en la comedia, los tres hermanos mayores han demostrado que la destreza en el escenario les viene de herencia, y no solo por parte de su famoso padre, sino también de la primera actriz, doña Silvia Derbez, quien sigue siendo recordada hasta nuestros días. Con miras al futuro, Aitana no tendrá un camino muy diferente, pues además de la astucia de su padre, tiene el talento vocal de Alessandra Rosaldo detrás, algo que seguramente no pasará desapercibido. Es por eso, que para pasar un buen rato después de que te enteraras que en realidad ninguno de estos chicos se apellida así, te invitamos a responder este cuestionario para descubrir, a qué hermano Derbez te pareces más.