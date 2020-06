Sharon Fonseca, novia de Gianluca Vacchi, orgullosa de su baby bump

La noticia de que se convertirán en papás, tiene muy emocionados a Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, quienes desde que gritaron al mundo la emocionante noticia, no han dejado de compartir con sus seguidores los detalles de su dulce espera. Tal y como lo ha hecho recientemente la modelo colombiana, quien a través de sus redes sociales ha abierto su corazón y ha reflexionado sobre los cambios que ha experimentado su cuerpo al crear vida en su interior y la forma en la que ha cambiado su idea sobre la belleza a partir de esta linda etapa que está experimentando.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Junto a unas fotografías en las que se le puede ver posando en traje de baño rojo, mientras presume su pancita de embarazo a la orilla de una alberca, la colombiana compartió un inspirador mensaje en el que habló sobre lo increíble que ha sido poder sentir cómo dentro de ella crece un pequeño ser y de la forma en la que ahora ve la vida, a través de los ojos de la maternidad. “La última vez que compartí una foto en bikini recibí tantos mensajes sobre mis estrías y honestamente me hizo feliz. Ahora más que nunca me siento orgullosa de lo que mi cuerpo puede hacer. ¡Estoy creciendo un ser humano adentro de mí! ¡Qué milagro!”, escribió Sharon al inicio de su publicación.

La modelo continuó con su mensaje reflexionando sobre la importancia de enviarle mensajes positivos a los niños sobre el amor propio que los ayuden a reforzar su autoestima y valorándose por lo que son y no por cómo lucen. “He visto tantos videos últimamente de la importancia de los mensajes que compartimos con nuestros niños sobre la apariencia física y tenemos que ser responsables con esto”, expresó la colombiana, quien sabe muy bien de lo que habla, pues ella lo pudo constatar durante su paso por la industria del modelaje.

VER GALERÍA

Con toda sinceridad, Sharon finalizó con un mensaje de empoderamiento para sus seguidores, invitándolos a conocerse y a aceptarse tal y como son, sin miedo a no ser lo que otros esperan se supone que seas. “Viniendo de un pasado en el modelaje, sé de primera mano cómo la gente ‘espera’ que luzcas. Y gracias a Dios nunca deje entrar en mi cabeza los comentarios de mis agencias cuando me decían que no hiciera ejercicio, de no agarrar musculo, de contar calorías ¡No! Sé tu propia ¡versión de belleza! Sin preocuparte de tu talla, tipo de cabello, color de piel o cualquier cosa que la ‘sociedad’ te hace pensar es lo correcto”, puntualizó.

Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar por parte de sus seguidores, quienes además de llenarla de piropos y halagos, no dejan de enviar sus felicitaciones por la próxima llegada de su primer hijo, momento que sin duda alguna, el magnate italiano espera con ansias, pues por fin podrá cumplir uno de sus más grandes sueños: convertirse en padre.

VER GALERÍA