Paola Rojas y por qué no volvería a ponerse un anillo de casada

Con su inteligencia y preparación, Paola Rojas ha logrado hacerse de un nombre en el periodismo, pero además de esta faceta de su trabajo, la comunicadora forma parte del programa Netas Divinas, un ambiente mucho más relajado e íntimo en el que de vez en cuando comparte detalles de su vida personal, como hace unos meses cuando reveló los requisitos que debe cumplir un galán que la pretenda. Justamente ha sido en dicho espacio que ha contado de lo más sincera que no considera volver a usar un anillo de casada, y aunque ha hecho esta confesión con el mejor humor, ha dejado entrever nuevamente su postura de que no está a favor del matrimonio.

En una amena charla a distancia, tal como se ha hecho el programa desde hace varias semanas debido a la contingencia, Paola charlaba con sus compañeras de Netas Divinas respecto las evoluciones de las mujeres, en el que inevitablemente se tocó el tema de la moda. Luego de que Daniela Magún presentara un segmento hablando de looks y estilos de los 80’s y 90’s. “La moda sí nos marca historia, sí nos dice en qué punto de la vida estamos, sí nos habla de muchísimas cosas, pero también otras cosas marcan las historias de las mujeres”, reflexionó la cantante antes de dirigirse directamente a la titular de Al Aire.

En medio de esa plática sobre moda y outfits, Paola sorprendió una revelación: “Por ejemplo, yo te diría que sí ya se me ocurrió algo que no me volvería a poner”, dijo manteniendo un poco el misterio por unos instantes y ante la mirada expectante de sus compañeras contestó entre risas: “Un anillo de casada”. Las conductoras reaccionaron divertidas ante el comentario de la periodista y aplaudieron su ingenio. “¿En serio nunca? Nunca en tu vida dices: ‘De esa agua jamás volveré a beber?”, preguntó Jacky Bracamontes.

Sin perder el buen ánimo, Paola respondió: “Pues sabes qué, es que lo que pasa es que esto está divertido, o sea me gusta digamos…”, dijo, al parecer refiriéndose a su vida tal y como lo es ahora. No obstante, no perdió la oportunidad de bromear: “Bueno no sé, a lo mejor cuando cumpla 30 sí”, dijo y se soltó a reír nuevamente siendo secundada por sus colegas. “No, no sé pero por ahora no me pondría de vuelta esa prenda”, dijo finalmente en un tono más serio, dejando entrever una posibilidad de que más adelante reconsidere esta decisión.

Paola estuvo casada por nueve años con Luis Roberto Alves, mejor conocido como Zague, antes de su separación en 2018. Madre de dos hijos del ex futbolista, la comunicadora ha decidido llevar las cosas de la manera más cordial y respetuosa, precisamente por el bien de sus pequeños. Desde septiembre del año pasado empezaron a circular versiones sobre que la periodista se encontraba en una relación con el empresario argentino Marcelo Impositi, las cuales nunca ha confirmado, aunque a ambos se les ha visto juntos en varias ocasiones. Reservada en ese aspecto de su vida, Paola no ha revelado detalles sobre planes a futuro en el terreno sentimental, no obstante en otra emisión de Netas Divinas en la que se hablaba del matrimonio, recordó sus palabras al compartir una anécdota: “Bueno, es que estoy en contra del matrimonio en general, me parece que es una institución rebasada”, comentó entonces.